Ava Karabatić: 'Pet godina nije puno, ali obećajem, sve ću vas zadovoljit'

Društvenim mrežama Ave Karabatić proširio se uznemirujuć sadržaj koji otkriva lice splitske medijske ličnosti prekriveno modricama, za koje tvrdi da je zaslužan njezin bivši partner kojemu ovo nije prvi put da na nju fizički nasrće. Međutim, Ava je pronašla snagu za krenuti dalje...

Ava Karabatić tako je uzburkala javnu scenu najavom svoje službene kandidature za predsjednicu Republike Hrvatske na izborima koji će se održati 2029. godine.

Objava je stigla putem njezinog Instagram profila, popraćena stiliziranom fotografijom i provokativnim sloganom koji je odmah privukao pažnju: "Pet godina nije puno, ali obećajem, sve ću vas zadovoljiti."

Na fotografiji, koja estetikom podsjeća na službeni predizborni plakat, Ava Karabatić pozira ispred hrvatske zastave. U opisu objave svojim pratiteljima poručuje da je spremna za novi početak: "Danas okrećem novi list i najavljujem svoju službenu kandidaturu za predsjednicu RH 2029.", napisala je dodajući: "Osjećam se spremnije nego ikada da energiju koju smo zajedno pokrenuli usmjerim u bolju budućnost svih nas. Moja kampanja počinje danas."

Podsjetimo, ovo nije prvi put da se Karabatić okušava u političkim vodama.

Neuspješno se pokušala kandidirati i na predsjedničkim izborima 2019. godine, kada je tvrdila da je prikupila 26.000 potpisa, no njezina kandidatura na kraju nije bila formalizirana. Tada je kao dio svog programa isticala zabranu pobačaja nakon šestog tjedna, uvođenje seksualnog odgoja i veća prava za životinje.

Kasnije je u drugom krugu podržala Zorana Milanovića. Početkom 2024. godine ponovno je spominjala političke ambicije, najavljujući kandidaturu za parlamentarne izbore i navodeći Donalda Trumpa kao inspiraciju, uz tvrdnju da politici pristupa zrelije nakon što je prestala konzumirati alkohol.

