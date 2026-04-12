Ava Karabatić tvrdi da ju je napao partner u Beogradu: 'Bojim se za svoj život'

Prema pisanju srpskog Telegrafa, Ava Karabatić (38) završila je u subotu u bolnici u Beogradu nakon što ju je, kako navode, bivši partner napao i nanio joj ozljede glave i lica.

Kako pišu srpski mediji, Karabatić je u bolnicu dovezena sanitetskim vozilom, a ozljede su joj, prema dostupnim informacijama, zadane tijekom sukoba u stanu. Incidentu je, navodno, prethodila verbalna rasprava s partnerom, nakon koje je došlo i do fizičkog napada.

Prema navodima, Ava je nakon incidenta napustila stan i otišla u kozmetički salon, odakle je pozvana Hitna pomoć, koja ju je potom prevezla u bolnicu. Policija je obaviještena o slučaju, a Karabatić je upućena da da izjavu u nadležnoj policijskoj postaji.

U međuvremenu se oglasila i na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografiju na kojoj su vidljive ozljede na licu, uključujući podljeve ispod oka i crvenilo na obrazu. Uz objavu je napisala kako je fotografiju podijelila zbog onih koji sumnjaju u njezine tvrdnje.

"Primorana sam ovo objaviti za sve bolesnike koji pišu da je ovo laž zbog medijske pažnje. Trenutno sam u hitnoj i ne osjećam rebra. S obzirom na to da sam ovo pustila javno, a nemam nikakvu osobnu zaštitu, iskreno se bojim za svoj život. Pravda neka pobijedi. Ovu bitku ću privesti kraju. Hvala na velikoj podršci."

U kratkoj poruci za 24sata poručila je kako je zbrinuta i da se osjeća bolje. "Hvala Bogu, ništa nije slomljeno."

Ovo nije prvi put?

Na društvenim mrežama Ava je također navela kako ovo, prema njezinim riječima, nije prvi put da je doživjela nasilje. Tvrdila je da ju je partner ranije pretukao i u Hrvatskoj, tijekom boravka u Vukovaru, kada joj je navodno razbio i mobitel. Uz objave je priložila i fotografije isječka medijskog napisa kao dokaz, ističući da o svemu postoje i službeni zapisi.

Foto: @ava_karabatic_official

Priča o 'izmišljenom' partneru

Podsjetimo, Ava Karabatić krajem prosinca prošle godine oglasila se na društvenim mrežama nakon što je zabunom objavila fotografiju uz opis da je riječ o “izmišljenom AI partneru”. Tada je poručila kako njezin zaručnik ipak postoji te da je njihova priča stvarna, iako je željela upozoriti na opasnosti umjetne inteligencije i sadržaja koji mogu djelovati uvjerljivo, iako su izmišljeni.

Istaknula je i da takvi sadržaji mogu imati šire posljedice te je pozvala na oprez i razvoj kritičkog razmišljanja. Naknadno je objavila i snimku te poručila da njezin partner Lazar postoji, dodajući kako su zajedno još od fakultetskih dana u Zadru, ali da se on ne voli medijski eksponirati.

