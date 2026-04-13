FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
rastu napetosti

Pula bruji o Oriolu Rieri: U gradu se pojavile poruke koje su podigle tenzije

Pula bruji o Oriolu Rieri: U gradu se pojavile poruke koje su podigle tenzije
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na društvenim mrežama sve su glasniji zahtjevi za njegovim odlaskom

13.4.2026.
12:12
T.M.
Srecko Niketic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nogometna sezona u Puli ušla je u razdoblje u kojem rezultati Istre 1961 ne prate ambicije i očekivanja. Momčad se kroz sezonu izmjenjuje između dobrih i slabijih razdoblja, a takav ritam nastavio se i u posljednjim prvenstvenim utakmicama.

Nakon što je Istra povezala dvije ligaške pobjede, što joj je bio tek drugi takav niz u sezoni, činilo se da je forma u uzlaznoj putanji. Međutim, nakon reprezentativne stanke uslijedio je novi pad, prvo poraz od Hajduka, a zatim i od Lokomotive u subotu (2:0), što je ponovno otvorilo pitanja stabilnosti momčadi.

U fokusu kritika navijača našao se španjolski trener Oriol Riera. Na društvenim mrežama sve su glasniji zahtjevi za njegovim odlaskom, a pojavile su se i informacije o navodnim nesuglasicama s pojedinim ključnim igračima u svlačionici.

Situacija se, prema pisanju Regional Expressa, prenijela i izvan stadiona, gdje su se na Aldo Drosini i okolnim lokacijama pojavili grafiti uvredljivog sadržaja upućeni treneru, uz poruku “Riera, od*ebi”, uz napomenu da se očekuje i službena odluka kluba o njegovoj budućnosti.

Istra je u 2026. godini odigrala 12 utakmica i ostvarila tri pobjede, pri čemu su svladani Hajduk, Rijeka i Varaždin, momčadi koje trenutačno drže drugo, treće i četvrto mjesto HNL-a.

Iako je u određenim razdobljima sezone postojala dobra povezanost unutar momčadi, uz spomenuti i neočekivani ispad u Kupu, rezultatska nestabilnost ostaje ključni problem, a završnica sezone donosi otvoreno pitanje u kojem će smjeru klub nastaviti.

POGLEDAJTE VIDEO: Oriol Riera nakon velike pobjede Istre: 'Ako imaš želju i ako si gladan, nogomet te nagradi'

Istra 1961.PorazNavijačiOtkazHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
