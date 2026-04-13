BOLNA ISTINA /

Laura Gnjatović pokazala što znači 'krvavi rad' i objavila galeriju: 'Zaboljelo me'

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Miss Universe Hrvatske pokazala je kako modne piste ne znače uvijek sjaj i glamur, već i bol i odricanje

13.4.2026.
17:52
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
Naša Miss Universe Laura Gnjatović na Inatagramu je podijelila galeriju fotografija pokazavši čime se bavi u posljednje vrijeme: od snimanja RTL-ovog kviza "Tko bi rekao" do glamuroznih večeri u zagrebačkom HNK.

Fotografije pokazuju njezin ožujak kao mjesec ispunjen glamurom, profesionalnim angažmanima, ali i jednim bolnim trenutkom koji je posebno privukao pažnju i pokazao što zapravo stoji iza tog posh svijeta modnih pisti.

Foto: Teera Noisakran /PIXSELL

Kadrovi s modnog projekta "ModernA", održanog u Zadru, otkrili su i onu manje glamuroznu stranu modne scene te kako je Gnjatović na pisti postavljenoj u zadarskoj luci nosila reviju unatoč velikoj boli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naime, sandale su joj toliko nažuljale stopala da su joj pete bile posve krvave. Ova bolna fotografija snažno odudara od uobičajenog sjaja i savršenstva koje se najčešće plasira na Instagramu, a ujedno podsjeća da se iza besprijekornih izdanja često kriju fizički napor i odricanja.

Neočekivani kadar izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a među njima se istaknuo komentar: "Druga do zadnja slika me zaboljela."

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što Hrvati kažu o tome hoće li Magyar biti bolji od Orbana: Tko to donese, bolji je bez obzira na ime'

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
