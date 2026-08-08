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Kakve scene! Pogledajte kako je zastupnica u skupštini Kosova jajima gađala premijera Kurtija

Kakve scene! Pogledajte kako je zastupnica u skupštini Kosova jajima gađala premijera Kurtija
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Foto: Armend NIMANI/AFP/Profimedia

Situacija je gotovo odmah izmaknula kontroli. Sjednica je prekinuta, a u dvoranu je utrčalo Kurtijevo osiguranje kako bi ga zaštitilo i spriječilo daljnju eskalaciju sukoba.

8.8.2026.
20:03
danas.hr
Armend NIMANI/AFP/Profimedia
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Nastavak prekinute konstituirajuće sjednice Skupštine Kosova obilježio je incident koji je u potpunosti zasjenio parlamentarnu raspravu. U središtu svega našao se vršitelj dužnosti premijera Albin Kurti, koji se u jednom trenutku morao sklanjati od jaja koja su prema njemu bacana iz zastupničkih klupa.

Do incidenta je došlo nakon što je Kurti ponovno zatražio dodatno vrijeme za konzultacije, odnosno odgodu nastavka sjednice. Takav zahtjev očito je razljutio zastupnicu Alijanse Time Kadrijaj, koja je izvadila jaja i počela njima gađati šefa vlade.

Situacija je gotovo odmah izmaknula kontroli. Sjednica je prekinuta, a u dvoranu je utrčalo Kurtijevo osiguranje kako bi ga zaštitilo i spriječilo daljnju eskalaciju sukoba.

Nakon svega predsjedavajući parlamenta Avni Dehari odlučio je raspustiti zastupnike. Poručio im je da će o novom terminu nastavka sjednice biti obaviješteni naknadno.

Tako je ono što je trebalo biti nastavak važnog parlamentarnog zasjedanja završilo scenama kakve se rijetko viđaju u skupštinskim klupama – s jajima u zraku i osiguranjem u trku.

Albin KurtiSkupštinaKosovoGađanje Jajima
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