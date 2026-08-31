Ovako to izgleda kada dizajnerima mašta ode predaleko: Takvo nešto još niste vidjeli

Dizajn bi trebao biti spoj funkcionalnosti i estetike, ali ponekad stvari odu u potpuno neočekivanom smjeru. Upravo takvi primjeri često privuku najviše pažnje jer nas natjeraju da se zapitamo tko ih je osmislio i zašto.

Od neobičnih kuća i čudnovatog namještaja do automobila, predmeta i građevina koji izgledaju kao da su stigli iz nekog drugog svijeta, kreativnosti doista ne nedostaje. Neki od tih dizajna djeluju genijalno, dok su drugi toliko bizarni da ih je teško shvatiti ozbiljno. Upravo zato krenuli smo u potragu za najneobičnijim primjerima i pronašli neka od najsmješnijih izdanja.

Među njima ima rješenja koja će vas nasmijati na prvi pogled, ali i onih zbog kojih ćete se dobro zagledati kako biste shvatili što zapravo gledate.

Ponekad je riječ o hrabroj umjetničkoj ideji, a ponekad jednostavno o dizajnerskom promašaju koji je postao hit. Jedno je sigurno - ovakvi prizori nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Neke ćete poželjeti odmah fotografirati, a za neke ćete se vjerojatno zapitati kako su uopće prošli fazu odobravanja. U nastavku pogledajte najčudnije i najsmješnije dizajne koje smo pronašli.