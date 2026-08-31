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GENIJALNO I URNEBESNO /

Ovako to izgleda kada dizajnerima mašta ode predaleko: Takvo nešto još niste vidjeli

Ovako to izgleda kada dizajnerima mašta ode predaleko: Takvo nešto još niste vidjeli
Foto: Reddit
Svijet je pun neobičnih dizajna koji izgledaju kao da su nastali u nečijoj mašti, a ne u stvarnosti. Od kuća okrenutih naopačke i automobila neobičnih oblika do namještaja koji više nalikuje umjetničkoj instalaciji nego predmetu za svakodnevnu uporabu, kreativnost dizajnera ponekad nema granica. Neki od tih dizajna napravljeni su kako bi privukli pažnju, drugi kako bi riješili praktičan problem na potpuno neočekivan način. Upravo zato najčudniji dizajni na svijetu često postaju i oni koje najduže pamtimo.
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Dizajn bi trebao biti spoj funkcionalnosti i estetike, ali ponekad stvari odu u potpuno neočekivanom smjeru. Upravo takvi primjeri često privuku najviše pažnje jer nas natjeraju da se zapitamo tko ih je osmislio i zašto.

Od neobičnih kuća i čudnovatog namještaja do automobila, predmeta i građevina koji izgledaju kao da su stigli iz nekog drugog svijeta, kreativnosti doista ne nedostaje. Neki od tih dizajna djeluju genijalno, dok su drugi toliko bizarni da ih je teško shvatiti ozbiljno. Upravo zato krenuli smo u potragu za najneobičnijim primjerima i pronašli neka od najsmješnijih izdanja.

Među njima ima rješenja koja će vas nasmijati na prvi pogled, ali i onih zbog kojih ćete se dobro zagledati kako biste shvatili što zapravo gledate.

Ponekad je riječ o hrabroj umjetničkoj ideji, a ponekad jednostavno o dizajnerskom promašaju koji je postao hit. Jedno je sigurno - ovakvi prizori nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Neke ćete poželjeti odmah fotografirati, a za neke ćete se vjerojatno zapitati kako su uopće prošli fazu odobravanja. U nastavku pogledajte najčudnije i najsmješnije dizajne koje smo pronašli.

31.8.2026.
18:06
Webcafe.hr
Reddit
DizajnerDizajnSmijehIdeja
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