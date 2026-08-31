Sve oči bile su uprte u njih: Zgodne legice zablistale, a brinete u crvenom ukrale show

Na lijevoj obali Drave završeno je ovogodišnje izdanje Dana prvog hrvatskog piva, a za veliko finale bio je zadužen Dalmatino. Popularna grupa okupila je brojne posjetitelje koji su uz njihove poznate hitove uživali u posljednjoj festivalskoj večeri.

Završna večer tako je protekla u znaku dobre glazbe, druženja i festivalske atmosfere uz Dravu. Tko se sve zabavljao u Osijeku pogledajte na SiB.hr.