Novi skandal u Čakovcu: 'Nastala je panika, rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak!'

Ne prestaju reakcije na tragičnu smrt međimurskog poduzetnika Luke Palatinuša u Županijskoj bolnici Čakovec. RTL-u Danas sa sličnom pričom javio se još jedan pacijent. Tvrdi da mu je život je spašen u posljednji trenutak, jer je otišao kod privatnika.

To je zvuk srca, a oni su tvrdili da su to čudne ekspresije u prsištu ili da mu kruli u želucu. Snimku svoga srca liječnicima na hitnom prijemu čakovečke bolnice pustio je 16. lipnja.

"Osjećam bolove u prsima, u lijevom ramenu, trne mi cijela lijeva ruka, imam bolove u leđima, imam visoki tlak. Odlazim na hitni prijem u čakovečku bolnicu u pola 2 u noći", priča Tomica Horvat, Nedelišće.

Na pitanje što su mu rekli u bolnici, kaže: "Tamo su mi napravili rendgen srca, EKG, izvadili krv i tvrdili da je sve sa mnom u redu. Pustili su me doma u 2.09. Znači malo više od pola sata s normabelom."

Pomoć je potom potražio kod privatnika, kardiologinje inače zaposlene u čakovečkoj bolnici, koja mu je preporučila da snimi i krvne žile.

"Onda sam otišao sljedećoj doktorici koja isto radi u čakovečkoj bolnici moleći ih da to napravimo u Čakovcu, da ne idemo u Zagreb. Ona je rekla da je sve ok, ali da odem u Zagreb jer ću tu čekati dva, tri mjeseca", otkriva Tomica.

Spas u zadnji trenutak

U jednu zagrebačku privatnu polikliniku stigao je 15. srpnja.

"Tamo je nastala panika, rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak, kako sam uopće stigao živ, organizirali su hitni prijevoz, odvezli me u bolnicu u Zagrebu i drugo sam jutro bio na postupku. Ugradili su mi stent, dva balona, spasili su me u zadnji trenutak", tvrdi Tomica Horvat.

Mjesec dana poslije, u istoj je bolnici preminuo 38-godišnji Luka Palatinus. Zbog problema s disanjem, bolova u prsnom košu i trncima u ruci na Hitnoj je u kratkom vremenu završio tri puta. Posljednji put 19. kolovoza kada se doma vise nije vratio.

Njegova obitelj pred kameru ne želi, no supruga Jasmina koja je s njime tu večer bila u bolnici za portal emedimurje je ispričala kako su na hitni prijem stigli oko 22 sata. Brzo su bili primljeni no stanje mu se naglo počelo pogoršavati. U čekaonici je proveo tri sata da bi se iznenada srušio.

Upravo je to potaknulo gospodina Horvata da ispriča svoju priču. "Osjećam se revoltirano jer imamo slučaj gdje je čovjek umro s istim simptomima, nitko nas ozbiljno ne shvaća."

Kaže da mu na hitnom prijemu nitko nije snimio krvne žile. "Nikome nije palo ni na pamet to, rekli su da je to stres i poslali su me doma. I prisiljeni ste tražiti te iste ljude koji rade u javnom sektoru u privatnom sektoru da vam daju savjet da se nekako izborite sami za sebe."

Ključno pitanje na koje tek treba odgovoriti jest je li se Luke Palatinuša smrt mogla spriječiti?