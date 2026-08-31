Boban bez zadrške o Dinamu: Otkrio istinu o Livakoviću, Stojkoviću i velikom planu za budućnost

Zvonimir Boban otvoreno je progovorio o aktualnoj situaciji u Dinamu i brojnim temama koje posljednjih tjedana zanimaju navijače zagrebačkog kluba.

Samo 24 sata nakon velikog koncerta na Maksimiru, Boban je u VIP salonu maksimirskog stadiona održao više od dva sata dug neformalni razgovor s novinarima i predstavnicima klupskog PR-a. Govorio je o ispadanju iz kvalifikacija za Ligu prvaka, prijelaznom roku, vratarskoj situaciji, financijama, novom stadionu, razvoju mladih igrača i dugoročnoj strategiji kluba.

Jedna od tema bio je i Dominik Livaković. Boban je priznao kako je Dinamo, a prije svega on osobno, u toj priči vjerojatno bio previše sentimentalan te da se predugo čekao rasplet situacije s bivšim kapetanom Modrih.

Dinamo je Livakoviću bio spreman ponuditi dugoročan ugovor u trajanju od šest godina, odnosno četiri plus dvije, uz praktički najbolje uvjete koje je klub u tom trenutku mogao ponuditi. Povratak hrvatskog reprezentativnog vratara dugo se činio kao najlogičnije rješenje za Dinamova vrata.

Problem je, međutim, nastao jer Dinamo od njegova tadašnjeg kluba dugo nije uspijevao dobiti jasne i konačne uvjete pod kojima bi se posao mogao realizirati. Vrijeme je prolazilo, a na Maksimiru nisu mogli neograničeno čekati.

Kada se naknadno otvorila mogućnost Livakovićeva dolaska na posudbu, Dinamo je već krenuo drugim putem i vratarsko pitanje riješio na drukčiji način.

Boban se osvrnuo i na mlada pojačanja. Posebno je zadovoljan Nsokijem i Fuzyjem Taylorom, iako je potonji nedavno prebolio malariju. U klubu se nadaju da bolest neće ostaviti posljedice i da će se nametnuti kao pravo pojačanje. Za Nsokija Boban također smatra da bi mogao biti vrlo važan igrač, ali napominje kako mu je još potrebno vrijeme za prilagodbu jer je stigao u potpuno novu sredinu i zasad djeluje prilično nesigurno.

Dinamo pritom nastavlja pratiti i mlade hrvatske igrače. Jedan od njih je stoper Osijeka Ivan Kolarik, kojeg bi Modri trebali dovesti. Još nije odlučeno hoće li odmah doći na Maksimir ili će određeno vrijeme ostati na posudbi u Osijeku. Boban je pojedinačno govorio i o brojnim igračima iz aktualnog kadra.

Za Mislava Oršića naglasio je kako njegova važnost za Dinamo nije isključivo vezana uz ono što pokazuje na terenu. Način na koji trenira, ponaša se i doživljava klub Boban smatra važnim primjerom za cijelu momčad, osobito za mlađe igrače. Svjestan je da Oršić trenutačno nije na razini svojih najboljih dana, ali uvjeren je da će napredovati i tijekom sezone imati važnu ulogu.

Od Luke Stojkovića očekuje još jedan veliki iskorak. Smatra kako je izrazito napredovao u razumijevanju pozicije osmice, kretanju između linija i taktičkoj disciplini.

Sljedeći korak, prema Bobanu, mora biti taj da Stojković više ne bude samo igrač koji odigra dobru utakmicu, nego nogometaš koji će odlučivati velike susrete.

Pohvalio je i razvoj Lukasa Kačavende, za kojeg smatra da se s posudbe vratio zreliji, ne samo kao nogometaš nego i kao osoba.

Robert Mudražija također je, prema Bobanovim riječima, promijenio pristup i trenutačno prolazi kroz vrlo dobro razdoblje. Problem mu predstavlja njegova prirodna pozicija jer ga Boban vidi prvenstveno kao drugu špicu ili igrača iza napadača, zbog čega mu sustav 4-3-3 ne odgovara idealno.

Dugoročno pitanje napadača Dinamo je pokušao riješiti zimskim dolaskom Brumada, koji se još oporavlja od operacije križnih ligamenata.

Situacija je dodatno zanimljiva zbog odlične forme Diona Belje. Boban smatra kako u ovakvoj postavci nije realno dugoročno zadržati sve napadače, no Beljo se preporodio i izrazio želju da ostane još jednu sezonu.

Šira strategija kluba pritom ostaje jasno definirana. Dinamo u idućim sezonama želi ponovno snažnije osloniti momčad na vlastitu Akademiju, ali svjestan je da će trebati vremena dok iz nje ne počnu izlaziti igrači koji odgovaraju ambicijama prve momčadi.

Ideja je krenuti od vlastitih mladih igrača kao „nulte točke“, zatim pratiti hrvatsko tržište, za koje Boban smatra da i dalje ima dovoljno kvalitetnih talenata za Dinamo, a potom se širiti prema regionalnom i svjetskom tržištu.

Pritom naglašava kako cilj nije Dinamo pod svaku cijenu održavati isključivo „nacionalnim“ klubom. Prioritet ostaju kvaliteta, razvoj mladih i stvaranje momčadi koja će dugoročno biti konkurentna na europskoj razini.