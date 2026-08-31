Mračna vremena u SHNL-u: Pogledajte bizarne scene prije početka utakmice Gorica - Rijeka

Neposredno uoči ogleda petog kola SuperSport HNL-a između Gorice i Rijeke, stadion u Velikoj Gorici zadesio je nesvakidašnji problem. Zbog kvara na agregatu za rasvjetu, stadion je potonuo u mrak, pa su igrači obiju momčadi zagrijavanje odradili bez reflektora. Tehničke službe uspjele su osposobiti dio rasvjete, zbog čega je početak susreta pomaknut s 21:00 na 21:30 sati.

Osim što se susret odvija u sjeni tehničkih problema, dvoboj nosi veliki natjecateljski ulog za obje ekipe, premda se nalaze u potpuno različitim situacijama.

Momčad Marija Carevića susret dočekuje pod velikim pritiskom. Gorica je trenutno jedini sastav u ligi koji u prva četiri kola nije osvojio niti jedan bod, a pritom bilježi negativnu gol-razliku od 2:9. Crni niz od pet uzastopnih prvenstvenih poraza, u koji se ubraja i kraj prošle sezone, kulminirao je nedavnim bolnim porazom na domaćem terenu od Slavena Belupa rezultatom 0:2. Uzroci krize vidljivi su u statistici, Goričani su u zadnjih pet utakmica postigli tek dva, a primili čak devet pogodaka. Gotovo jedina svijetla točka domaćeg sastava je Bruno Bogojević, jedini strijelac Gorice u aktualnoj sezoni na kojeg će se momčad oslanjati u napadu.

S druge strane, gosti iz Rijeke na gostovanje dolaze sa željom da prvenstvenim uspjesima isperu gorak okus ispadanja od Midtjyllanda u Europi. Momčad pod vodstvom Matjaža Keka trenutno zauzima peto mjesto prvenstvene ljestvice sa šest osvojenih bodova iz tri susreta. Riječani pokazuju dominaciju kroz visok posjed lopte i čak 84 posto točnih dodavanja. Njihov ritam u velikoj mjeri diktira Portugalac Tiago Dantas, ključni igrač sredine terena koji prosječno bilježi gotovo 40 preciznih dodavanja po utakmici. Tome u prilog ide i povijest međusobnih susreta jer je Rijeka upisala pobjede u šest od posljednjih osam ogleda protiv Gorice.

Ipak, domaćini nadu polažu u sjećanje na posljednji domaći susret s Riječanima u kojem su ostvarili visoku pobjedu od 4:0. Za Goricu je ovo ključan trenutak u kojem moraju pokazati karakter i prekinuti negativan niz, dok Rijeka traži nova tri boda kako bi održala priključak s momčadima iz vrha poretka.