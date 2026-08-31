Bizaran uvod u važan okršaj: Utakmica kasni zbog mraka, Rijeka veliki favorit protiv Gorice

5.kolo Supersport HNL-a 0 Gorica : 0 Rijeka

Gorica: Josipović - Perić, Stevanović, Cvijanović - Braut, Kavelj, Lacoux, Bogojević - Pranjić, Pavičić - Mijić

Rijeka: Vekić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Dantas, Pavić - Vignato, Fruk, Janković - Adu-Adjei

Tekstualni prijenos utakmice

Utakmica samo što nije počela, a bizarne scene koje ne viđamo često u SHNL-u pogledajte OVDJE.

U Velikoj Gorici nastali su neočekivani problemi uoči same utakmice. Zbog kvara na agregatoru za rasvjetu stadion je potonuo u mrak, dok su igrači bile prisiljeni zagrijavati se bez reflektora. Utakmica bi prema novom rasporedu trebala započeti u 21:30 sati, ako se tehnički kvar usput otkloni.

Najava

U dvoboju petog kola SuperSport HNL-a, HNK Gorica na svom stadionu dočekuje Rijeku u utakmici koja za obje momčadi nosi velik ulog. Domaćin je prikovan za dno ljestvice bez ijednog osvojenog boda, dok gosti s Rujevice dolaze s ciljem da nakon ispadanja iz Europe potvrde dobre igre u domaćem natjecanju. Utakmica je na rasporedu 31. kolovoza s početkom u 21 sat.

Momčad trenera Marija Carevića nalazi se u iznimno teškoj situaciji. Nakon četiri odigrana kola, Gorica je jedina ekipa u ligi bez bodova, uz zabrinjavajuću gol-razliku 2:9. Crni niz od pet uzastopnih poraza u prvenstvu, ako se ubroji i prošla sezona, upalio je sve alarme u klubu. Posebno je bolan bio domaći poraz od Slavena Belupa (0:2), izravnog konkurenta, koji je produbio krizu.

Statistika otkriva srž problema: Goričani su u posljednjih pet utakmica postigli samo dva pogotka, dok su primili čak devet. Napadačka neučinkovitost, uz propusnu obranu, glavni je razlog zašto momčad ne uspijeva doći do pozitivnog rezultata. Jedina svjetla točka je Bruno Bogojević, strijelac oba ovosezonska gola, od kojeg se i ovoga puta očekuje da povede napad.

S druge strane, Rijeka u Veliku Goricu dolazi s mješovitim osjećajima. Ispadanje od Midtjyllanda u europskim kvalifikacijama bilo je bolno, no momčad Matjaža Keka sada se može u potpunosti posvetiti prvenstvu, gdje se nalazi na petom mjestu sa šest bodova iz tri utakmice. Iako su u posljednjih pet službenih susreta upisali tri poraza, njihova igra u HNL-u djeluje znatno uvjerljivije.

Riječani statistički dominiraju u gotovo svim segmentima. Imaju veći posjed lopte, preciznija dodavanja (84 posto točnosti) i stvaraju više opasnih prilika. Motor momčadi je Portugalac Tiago Dantas, koji diktira tempo igre s gotovo 40 točnih dodavanja po utakmici. Agresivniji pristup, vidljiv kroz veći broj prekršaja i žutih kartona, često im omogućuje da nametnu svoj ritam protiv tehnički inferiornijih suparnika, što bi mogao biti ključ i u ovom dvoboju.

Povijest međusobnih susreta izrazito je na strani Rijeke, koja je slavila u šest od posljednjih osam prvenstvenih okršaja. Međutim, Gorica je u posljednjem domaćem susretu protiv Riječana upisala senzacionalnu pobjedu od 4:0, što je dokaz da mogu biti neugodan protivnik kada im se sve poklopi. Unatoč tom rezultatu, koji se danas čini kao daleka uspomena, sve analize i statistike ukazuju na to da su gosti izraziti favoriti.

Očekuje se da će Rijeka preuzeti kontrolu nad igrom od samog početka, dok će se Gorica vjerojatno osloniti na čvrstu obranu i tražiti svoju priliku iz kontranapada. Za momčad Marija Carevića ovo je utakmica u kojoj moraju pokazati karakter i prekinuti negativan niz, dok Rijeka pobjedom želi uhvatiti priključak s vodećim momčadima lige.