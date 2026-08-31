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Velika rekonstrukcija u Maksimiru: Dinamo vraća bivšu zvijezdu i dovodi kapitalna pojačanja

Dinamo u ovoj fazi prijelaznog roka intenzivno radi na osnaživanju momčadi, pokušavajući spojiti povratak provjerenih domaćih zvijezda i dovođenje intrigantnih inozemnih rješenja. Maksimirska uprava navodno opipava puls za potencijalni povratak Luke Ivanušeca koji bi donio golemo iskustvo i kvalitetu u vezni red, dok je Dominik Kotarski velika želja za kapitalno i dugoročno rješenje među vratnicama. Uz ta zvučna imena, Modri skautiraju i inozemno tržište te se radi na dovođenju talentiranog Almene, bivšeg igrača Hajduka, čime uprava želi dodatno proširiti roster i zaoštriti konkurenciju pred nadolazeće europske izazove.

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31.8.2026.
21:37
Sportski.net
Dominik KotarskiDinamoLuka Ivanušec
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