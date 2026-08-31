Velika rekonstrukcija u Maksimiru: Dinamo vraća bivšu zvijezdu i dovodi kapitalna pojačanja

nova imena /

Dinamo u ovoj fazi prijelaznog roka intenzivno radi na osnaživanju momčadi, pokušavajući spojiti povratak provjerenih domaćih zvijezda i dovođenje intrigantnih inozemnih rješenja. Maksimirska uprava navodno opipava puls za potencijalni povratak Luke Ivanušeca koji bi donio golemo iskustvo i kvalitetu u vezni red, dok je Dominik Kotarski velika želja za kapitalno i dugoročno rješenje među vratnicama. Uz ta zvučna imena, Modri skautiraju i inozemno tržište te se radi na dovođenju talentiranog Almene, bivšeg igrača Hajduka, čime uprava želi dodatno proširiti roster i zaoštriti konkurenciju pred nadolazeće europske izazove.