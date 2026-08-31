Dragana Mićalović: 'Idem samo srcem, jer tako čovjek ne može pogriješiti'

LOVE ISLAND ADRIA /

Srpska glumica Dragana Mićalović (35), voditeljica regionalne verzije popularnog dating showa 'Love Island Adria', koji ćemo od 13. rujna u 20 sati moći gledati na platformi Voyo, za Net.hr progovorila je o velikom izazovu koji je pred njom i činjenici da bi zbog novog projekta mogla postati jedna od najprepoznatljivijih žena u regiji. Na naše pitanje kako se osjeća zbog toga, kroz smijeh je poručila: 'I to kad sam se planirala povući iz svega.' Dodala je i da joj je posebno drago što će sve biti vezano uz Balkan, jer nikada nije sanjala o svjetskoj slavi. 'Ja sam nekako uvijek zamišljala uspjeh ovdje, na Balkanu', priznala je.

Otkrila nam je i postoji li trema pred početak showa. 'Trema uvijek postoji. Smatram da je trema dobra stvar za svakog čovjeka, čime god se bavio', rekla je Dragana te dodala da je za nju zdrava trema povezana i s osjećajem odgovornosti. 'Samo je molim da me ne sputava', priznala je.

Razgovor se, očekivano, dotaknuo i ljubavi. Dragana nam je otkrila što zbog ljubavi nikada ne bi promijenila, ali i prisjetila se najboljeg ljubavnog savjeta koji je dobila od svoje bake. Jednu njezinu rečenicu i danas posebno pamti, a ispričala nam je i zašto vjeruje da se u ljubavi ipak treba voditi srcem. Što nam je sve otkrila, pogledajte u videu.