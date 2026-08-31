Bivša zvijezda Reala napustila Saudijsku Arabiju: Slijedi li odlazak u Ameriku?

Nakon samo šest mjeseci boravka u Al Hilalu taj je klub iz Saudijske Arabije napustio 38-godišnji francuski nogometaš Karim Benzema.

Službeno je tu vijest objavio Al Hilal s kojim je Benzema imao valjani ugovor do lipnja 2027. godine. Ukupno je za Al Hilal skupio tek trinaest nastupa, a postigao je devet pogodaka.

„Al Hilal želi odati priznanje Benzemi za doprinos tijekom vremena provedenog u našoj momčadi. Na terenu i izvan njega uvijek je pokazivao profesionalnost i predanost“, objavio je Al Hilal.

Benzema je veliku karijeru počeo u Lyonu, a najdublji je trag ostavio kao igrač madridskog Reala gdje je boravio od 2009. do 2023. godine. Za Real je odigrao 439 prvenstvenih utakmica te je postigao čak 238 pogodaka.

Otišao je Benzema 2023. u Al Ittihad, a potom početkom godine u Al Hilal. Po navodima brojnih španjolskih medija ovo nije igrački kraj Benzeme koji bi vrlo vjerojatno mogao karijeru nastaviti u nekom klubu iz MLS lige.

Kao reprezentativac Francuske Benzema je ukupno odigrao 97 utakmica, a postigao je 37 golova.