Saudijci tjeraju osvajača Zlatne lopte, ali on odbija otići

Neviđena drama događa se u saudijskom klubu Al-Hilalu. Klub koji je bio prvak države rekordnih 21 put prošlu je sezonu kontroverzno završio iza Al-Nassra Cristiana Ronalda te je odlučio otići u remont.

Stigao je Crysencio Summerville iz West Hama, stiglo je i nekoliko saudijskih igrača, a klub su napustili Marcos Leonardo i Pablo Mari. U Rijadu bi rado da isto učini i Karim Benzema (38), ali on to odbija učiniti.

Saudijski klub ovog ljeta želi pronaći način da proda Benzemu kako bi reorganizirao napadačku liniju nakon pada učinka momčadi u tom segmentu, ali i zbog ograničenja broja stranih igrača u momčadi.

Ipak, francuski napadač kategorički odbija otići i odbio je sve ponuđene opcije. Stav bivšeg igrača Reala vrlo je jasan: otići će samo ako mu klub uruči raskid ugovora i isplati cijelu plaću za preostalo vrijeme ugovora, koji traje još jednu godinu. Takva odluka donijela je Benzemi brojne kritike na društvenim mrežama, no to neće natjerati osvajača Zlatne lopte iz 2022. da promijeni stav, piše Mundo Deportivo.

Francuska zvijezda odigrala je ukupno 13 utakmica za Al-Hilal u svim natjecanjima, u kojima je postigla devet pogodaka (uključujući dva hat-tricka) i upisala pet asistencija. No, čak ni te brojke nisu bile dovoljne da uvjere navijače ili upravu u kvalitete bivšeg francuskog reprezentativca.