Strava u Crnoj Gori: Pronađena tijela tri muškarca na streljani, Rus osumnjičen za ubojstvo

Crnogorska policija pozvala je u ponedjeljak građane Podgorice i okolice da ostanu u svojim kućama nakon što su tijela tri muškarca pronađena na streljani “Češka zbrojevka”, u predgrađu glavnog grada Crne Gore.

Prema prvim informacijama, osoba za kojom policija traga danas je unajmila oružje na toj streljani.

“Uzimajući u obzir da se izvršitelj naoružan udaljio s mjesta događaja te da predstavlja opasnost, pozivamo građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršitelja za kojim traga ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj postaji”, kazali su iz policije.

Kako javlja Kurir, uprava policije javno traga za Mihailom Nikolaevičem Šabunjina (30), državljaninom Ruske Federacije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šabunjin se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo na štetu P.G. (24) iz Podgorice, M.R. (67) iz Danilovgrada i N.K. (20) iz Podgorice.

Traje potraga za ubojicom

Dodaju da će, nakon prikupljenih informacija, policija objaviti i fotografiju te dati opis osobe.

“Na pronalasku izvršitelja angažirane su jake policijske snage – Specijalna jedinica policije i Posebna jedinica policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Poduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji s nadležnim tužiteljstvom radi identificiranja i pronalaska izvršitelja i rasvjetljavanja događaja”, priopćili su iz crnogorske policije.

Kako je portalu RTCG priopćio vlasnik streljane, stradali su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.