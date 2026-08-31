Vlast u jednoj pokrajini preuzima krajnja desnica? 'Ovo je najopasniji čovjek u Njemačkoj'

OGLASILA SE I MERKEL /

Ostalo je još tjedan dana do pokrajinskih izbora u Njemačkoj u Saskoj Anhaltu, a već ih sada neki nazivaju povijesnim. Prvi put u poslijeratnoj njemačkoj - krajnje desna Alternativa za Njemačku mogla bi preuzeti vlast u jednoj njemačkoj saveznoj pokrajini.

Oglasila se i bivša kancelarka Angela Merkel i pozvala birače na borbu za demokraciju. A tko je nova zvijezda AFD-a koja je privukla birače zna Andrijana Čičak Božić.