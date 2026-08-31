Oproštaj od čovjeka kojeg su svi voljeli: Spašavao tuđe živote, a onda je vatra uzela njegov

Tuga, i posljednji oproštaj na groblju Vrisovci - od omiškog heroja Drage Lelasa koji je izgubio život u razornom požaru. U vatrogastvu je bio gotovo cijeli život.

Posljednje zbogom Dragi Lelasu, drugoj žrtvi strašnog požara koji je opustošio omiško područje. Dva tjedna za život se borio u splitskoj bolnici. Ovo je oproštaj od čovjeka kojeg su svi voljeli.

"Uvijek je bio pri ruci, naš Drago. Dobar čovik. Zadnji sam ga vidio, eto na njemu uopće nisam primjetio da je nešto, najnormalnije je uša u auto govorim mu ja kako nisi zva prije, a on govori šta ću vas uznemiravat imate vi svog posla", govori Ante Tomasović, zapovjednik DVD Kučiće, prijatelj Drage Lelasa.

Cijeli radni vijek vezan za vatrogastvo

Cijeli radni vijek bio je vezan je za vatrogastvo, borio se protiv vatre, spašavao tuđe živote - a onda je vatra odnijela njegov. I to selu Dubrave, dok je branio vlastitu kuću.

"Grozno nam je to uopće bilo i pojmit, bit će teško nakon obnove se i vratit ovdje. On je bio vođa plemena ovog sela. Ja ću ga pamtit po našim marendama po njegovu humoru, po njegovoj grlatosti. Uvik se on čuo u selu - falit će jako", govori Hanja Vrajić iz Dubrava.

Nedostajat će i svojim vatrogascima - jer Drago Lelas za njih je učinio sve - bivši je zapovjednik DVD-a Omiš, jedan od osnivača DVD-a Kučiće i Gata. Većinu života je i živio tik do vatrogasnog doma. Bio mentor, uzor - netko poput drugog oca.

"Ja sam jedan od mnogobrojnih koji su prošli kroz njegove ruke, tako da smo konstantno kroz njega i njegov način života, koji je bio vezan za vatrogastvo, i za DVD Omiš, za kojeg se borio, nije nikad bila situacija dobra ka sada, prijašnjih godina to je bila ogromna borba, financijska i operativna on je tu dao ogroman obol što reći vatrogasaca, darovatelja krvi u svemu u čemu je bio išao je do kraja", govori Višeslav Pešić i nastavlja: 'Jedna osobina tog čovika, svako bi htio od nas živjeti na taj način pokušat ić tim putevima kojima je on išao, naslijedit ovaj trag koji je on ostavio.'

U Omišu je ostavio neizbrisiv trag

A u svom Omišu ostavio je neizbrisiv trag. Kažu da čovjek vrijedi koliko vrijede njegova djela - a za Lelasova zna cijeli grad- jer to je bio čovjek čiji život je obilježen služenjem zajednici, nesebičnošću, humanitarnim radom.

"To je čovjek koji je zbilja, za sirotinju, za pomoć, za učinit. Zbilja je prva liga, i bez obzira što je moj rođak - malo ko će se rodit ka šta se on rodija", navodi Ancija Ribičić Rogošić iz Omiša.

Drago Lelas dobio je i priznanje Crvenog križa za 100 darivanja krvi, dobitnik je i nagrade grada Omiša za životno djelo. U omiškom kraju - zauvijek će ostati njihov heroj.