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NALOŽENA HITNA INSPEKCIJA /

Čakovečka bolnica se oglasila o novim teškim optužbama i tragičnoj smrti Luke

Ovaj, ali i slučaj Luke, nije jedini propust koji se posljednjih godina našao u fokusu javnosti

31.8.2026.
19:19
Marina Brcković
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Nakon smrti međimurskog poduzetnika Luke Palatinuša, koji je preminuo u čekaonici hitne u Čakovcu, RTL-u Danas, zbog sličnog iskustva u istoj bolnici, javio se još jedan pacijent, Tomica Horvat iz Nedelišća, koji tvrdi da mu je život spašen u posljednji trenutak, jer je otišao kod privatnika.

U Čakovcu je RTL-ova reporterka Marina Brcković koja je komentar na nove optužbe potražila u čakovečkoj bolnici. Ravnatelj čakovečke bolnice Nikola Hren rekao je da se navodi gospodina Horvata tek trebaju provjeriti u sustavu. Što se tiče tragične smrti Luke Palatinuša, iz bolnice su rekli da su odmah pokrenuli stručnu analizu, izvanredni i unutarnji nadzor kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo.

Iz bolnice su rekli da je Luka stigao na hitni prijem, da je odmah obrađen, da mu je dana odgovarajuću terapija i da u tom trenutku nije bilo simptoma koji bi ukazivali na hitnu intervenciju ili hospitalizaciju. Poručili su da je trebao imati još neke kontrolne preglede i da je u tom trenutku došlo do nepredvidivog pogoršanja. Tvrde da se odmah pristupilo reanimaciji, međutim nije mu bilo spasa. Naglasili su da su ovakva srčana zbivanja nepredvidiva i da prethodno nije bilo nikakvih upozoravajućih znakova.

Ravnatelj nam je potvrdio da je od ministrice zdravstva Irene Hrstić tražio da hitno pošalje inspekciju u čakovečku bolnicu kako bi se utvrdilo što se točno dogodilo.

Drugi slučajevi propusta

Ovaj, ali i slučaj 38-godišnjeg Luke, nije jedini propust koji se posljednjih godina našao u fokusu javnosti. Prije šest godina nakon redovne hemodijalize medicinska sestra je pacijentu pogreškom u kateter ubrizgala umjesto fiziološke otopine medicinski benzin. Pacijent je preminuo, a medicinska sestra je nepravomoćno osuđena na godinu i pol dana zatvora.

Prije dvije godine onkološkoj pacijentici je dan pogrešan krvni pripravak. Umrla je tri dana poslije, a iz bolnice su priznali pogrešku. Međutim, tvrdili su da nije umrla radi toga nego radi njezine osnovne bolesti.

čakovecBolnicaPacijent
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