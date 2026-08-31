Građani strahuju od posljedica požara u Karlovcu, vatrogasci: 'Poziv je stigao prekasno'

Tijekom noći na ponedjeljak gorio je požar u karlovačkoj tvornici Nova Chem, no lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. U gašenju požara na Maloj Švarči sudjelovalo je 60 vatrogasaca s 26 vozila.

Proširio se i na skladište tvrtke Gavranović. Okolnosti požara i visina materijalne štete će se utvrditi očevidom, a zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka. Ozlijeđenih nema.

"Alarm je ujutro svirao, odzvonio, mi došli ujutro oko 5 sati, ušli unutra, ali je već počelo dimiti. Nismo mogli ni ući ni otvoriti vrata jer je bilo puno dima. Otvorili smo to, razvukli, došli vatrogasci i to je to. To se brzo proširilo", kazao je Luka Stavljenić, djelatnik Gavranovića.

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju HZJZ Karlovačke županije, Dinko Puntarić tvrdi da nisu našli ništa prijeteće za ljude i okoliš. "Nema ništa što bi ni na koji način bilo uzbunjujuće ili prijeteće jer od ovih kemikalija, otpala, benzena, sirena, torena i slično, što bi se moglo ovdje očekivati ništa za sad nismo dobili. Naravno, ponovit ćemo uzorkovanje na više lokacija u gradu."

Oglasio se SRUUK

Nešto prije 8 sati Karlovčani su zaprimili na mobitelima upozorenje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK. Grad je upozorio svoje građane da zatvore prozore, isključe klime, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano raditi.

Zbog požara je bila zatvorena i lokalna prometnica, a dio građana ostao je i bez vode kako bi se osigurale što veće količine vode za potrebe gašenja požara.

Poslijepodne je stigla vijest da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani, nizvodno od Male Švarče, uključujući i popularno Foginovo kupalište.

Zapovjednik vatrogasaca o šteti

Zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade za RTL Danas je potvrdio da je požar pod kontrolom te da je najveći problem bio požar preko limenog krova. "Gašenje nije bilo moguće dok nisu presjekli krov. U skladištu Gavranovića još uvijek gori materijal, pratimo izdimljavanje", rekao je.

U gašenju je sudjelovalo 60-ak vatrogasaca s 26 vatrogasnih vozila, a dio snaga će dežurati cijelu noć. Vatrogascima je dojava o požaru pristigla od portira tvrtke u blizini.

"Poziv je definitivno stigao prekasno, dojava nam je došla u 4.25 sati. Ne znamo još uvijek kada je požar počeo i što je bio uzrok. Veliki problem je ovaj ogroman objekt, mi to gledamo kao jedan požarni objekt. Velika je materijalna šteta, možemo biti zadovoljni intervencijom - spasili smo 50 posto objekta", rekao je Rade.

S obzirom na to da se radilo o požaru kemijskih tvari, na snazi su i dalje upozorenja za građane.

"Poruka je da ne otvaraju prozore i ne izlaze van. Posebno stariji i djeca te osobe koje imaju probleme s dišnim organima", poručio je Rade. Dodaje da su u kontaktu sa stručnjacima koji će uzeti uzorke dima kako bi se utvrdila kvaliteta zraka.

Na pitanje je li SRUUK kasno aktiviran, Rade odgovara da je dojava stigla na vrijeme

"Aludirate na nesretne požare u Omišu, nećemo se na to vraćati. Vatrogasci uvijek donose odluke koje misle da su najbolje. Trenutačno spašavamo južni dio objekta, tako se liječi i gangrena. Negdje morate presjeći", rekao je Rade i dodao da je to vatrogasna taktika.

"Nekima neće biti jasno i bit će svakakvih komentara. Napravili smo najbolje što smo mogli", poručio je.