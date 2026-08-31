Čilić se morao povući s US Opena: Objavio je o čemu je riječ

Marin Čilić, 37-godišnji hrvatski tenisač, odustao je od nastupa na US Openu, posljednjem Grand Slam turniru u godini, koji je startao ove nedjelje.

Čilić je odustao od nastupa zbog ozljede, kako je službeno naveo organizator turnira, a Marin se kasnije oglasio na svome Facebook profilu i otkrio o čemu je točno riječ.

"Slomljenog srca moram objaviti da se povlačim s ovogodišnjeg US Opena. Jako sam se veselio ponovnom nastupu pred nevjerojatno energičnom publikom, no život je imao drukčije planove. Tijekom treninga ozlijedio sam stražnju ložu te mi je savjetovano mirovanje kako bih izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se vidimo sljedeće godine!", napisao je hrvatski tenisač.

U prvom kolu Čilić je trebao igrati protiv ruskog tenisača Andreja Rubljova, 23. nositelja, a sada će njegovo mjesto popuniti finski igrač Otto Virtanen koji se u glavni turnir plasirao kao sretni gubitnik.

U New Yorku je Čilić tijekom sjajne karijere ostvario najveći uspjeh, osvojio je US Open 2014. godine, svoj jedini Grand Slam trofej. Igrao je još dva finala na Grand Slam turnirima, 2017. u Wimbledonu i 2018. na Australian Openu.