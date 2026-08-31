Argentinac šokirao Đokovića pa otvorio dušu: 'Moja mama je mrzila što sam ga gledao do kasno'

Novak Đoković prvi je put u karijeri završio nastup na US Openu već u prvom kolu. Nakon više od četiri i pol sata iscrpljujuće borbe, 39-godišnji srpski tenisač poražen je od 14 godina mlađeg Argentinca Mariana Navonea, koji je slavio s 3:2 u setovima – 7:6, 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Već od početka bilo je jasno da Đokovića čeka izuzetno zahtjevan meč. Prije nego što je zbog kiše u New Yorku zatvoren krov, srpski tenisač teško se nosio s vrućinom i sparinom. Imao je problema s disanjem, a prvi set na kraju je izgubio u tie-breaku.

Đoković je ipak uspio pronaći dodatnu energiju i osvojiti sljedeća dva seta, čime je potpuno preokrenuo rezultat. Međutim, kako je meč odmicao, bilo je sve očitije da njegovo tijelo sve teže podnosi napore.

Pri vodstvu 2:1 u setovima uslijedio je ozbiljan fizički pad. Tijekom četvrtog seta Đoković je u jednom trenutku povraćao pokraj terena, neposredno ispred lože u kojoj su ga pratili supruga Jelena i djeca Stefan i Tara. Unatoč problemima nastavio je igrati, iako se sve teže kretao.

Pred kraj seta uhvatio se i za leđa, a koliko mu je teško bilo pokazale su i emotivne scene tijekom kojih nije uspio sakriti suze. Navone je prepoznao trenutak, podigao razinu igre i uvjerljivo osvojio četvrti set sa 6:2, a zatim u odlučujućem petom potpuno slomio iscrpljenog Đokovića sa 6:1.

Najveća pobjeda karijere

Argentinac je tako stigao do najveće pobjede svoje karijere i priredio jedno od najvećih iznenađenja turnira. Nakon meča nije skrivao koliko mu znači činjenica da je upravo na najvećoj pozornici uspio svladati igrača kojeg smatra najboljim svih vremena.

„Teško je sada uopće razmišljati o meču. Bio je to pravi rat. Prvi put igrati protiv Novaka, i to na najvećoj pozornici koju imamo u svijetu tenisa, za mene je nešto nevjerojatno. On praktički nikada ne gubi i već 20 godina nije izgubio u prvom kolu, tako da je ovo zaista nevjerojatno“, rekao je Navone.

Posebno je istaknuo mentalnu stranu svoje igre. Nakon što je gubio 2:1 u setovima, našao se i u teškoj situaciji tijekom četvrtog seta, ali nije izgubio vjeru.

„Mislim da je mentalni dio bio ono što sam najbolje napravio. Gubio sam 2:1 u setovima, a onda sam imao i break zaostatka u četvrtom. U tom sam trenutku jednostavno počeo osjećati igru i zaigrao bolje.“

Navone je primijetio i da Đoković fizički nije bio na svojoj uobičajenoj razini, posebno u završnici meča.

„U petom setu bilo je teško i za mene jer sam vidio da se muči s ozljedom i da se ne osjeća najbolje. Nije jednostavno igrati protiv njega ni u takvoj situaciji jer ste svjesni da imate veliku priliku pobijediti ga.“

Potom je još jednom iskazao golemo poštovanje prema Đokoviću.

„Ne znam što bih više mogao reći. Novak je GOAT ovog sporta. Pobijedio sam ga na US Openu, na Arthur Asheu, u večernjem terminu. To je sigurno jedan od najboljih trenutaka moje teniske karijere.“

Za Navonea je ova večer bila posebna iz još nekoliko razloga. Nikada prije nije igrao na Arthur Asheu, nikada se nije susreo s Đokovićem, a bila mu je to i prva pobjeda u meču koji je otišao u pet setova.

„Prije ovoga izgubio sam, mislim, četiri meča u pet setova. Pobijediti Novaka u prvom kolu Grand Slama nešto je nevjerojatno važno za mene, za razvoj moje igre, ali i za mene kao igrača.“

Argentinac je potom otkrio koliko je Đoković obilježio njegovo odrastanje.

„Mi u Europi gledamo takve igrače. Mnogo sam puta ustajao rano ujutro kako bih gledao Novaka u Australiji ili ostajao budan do kasno prije škole kako bih ga gledao na Roland Garrosu i US Openu. Moja mama je to mrzila, ali meni je jako puno značilo.“

Dječački san

Upravo zato pobjedu u New Yorku doživljava kao ostvarenje dječačkog sna.

„Kada ste dijete i zamišljate sebe kako jednog dana igrate tenis na najvećoj svjetskoj pozornici, ovakve stvari vam jako puno znače. Kada onda dobijete priliku igrati protiv Novaka, sanjate da ga možete pobijediti upravo na ovakvom mjestu. Odrastao sam gledajući ga. Ovo je na neki način ostvarenje sna i bilo mi je veliko zadovoljstvo.“

Navone je naglasio kako je tijekom cijelog meča pokušavao ne razmišljati previše o tome tko se nalazi s druge strane mreže.

„Morao sam ostati fokusiran na trenutak, na svoju igru i na ono što se događa s moje strane mreže. Nisam mogao cijelo vrijeme gledati Novaka i razmišljati o njemu.“

Iako je primijetio da se Đoković fizički muči, Argentinac dobro zna koliko je opasno prerano otpisati jednog od najvećih igrača u povijesti.

„Teško je osjećati se potpuno dobro nakon četiri i pol sata igre. U petom setu vidio sam da djeluje pomalo nesigurno, a i u prvom je imao trenutke umora, ali to je Novak. On je GOAT i uvijek pronađe način da nekoga pobijedi.“

Zato je, kaže, ključ bio ostati vjeran vlastitom planu.

„Najbolje što sam napravio bilo je to što sam gledao svoja posla, slušao trenera i cijelo vrijeme razmišljao o strategiji i onome što ja trebam napraviti. To je bilo jedino na što sam mogao utjecati.“