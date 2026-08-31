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incident u češkoj /

Slavija razbila Spartu, ali svi pričaju o ovoj poruci: Uz srpsku zastavu osvanuo 'Rip, generale'

Slavija razbila Spartu, ali svi pričaju o ovoj poruci: Uz srpsku zastavu osvanuo 'Rip, generale'
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Foto: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/imago sportfotodienst/Profimedia

Bio je to već drugi slučaj veličanja Mladića na češkim stadionima u samo nekoliko dana.

31.8.2026.
16:51
Sportski.net
MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/imago sportfotodienst/Profimedia
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Najveći derbi češkog nogometa donio je uvjerljivu pobjedu Slavije, ali rezultat utakmice ubrzo je pao u drugi plan. Slavia je u nedjelju navečer na gostovanju svladala gradskog rivala Spartu s 3:0 i preuzela vrh prvenstvene ljestvice, dok je susret obilježila kontroverzna poruka domaćih navijača.

Na tribini sa Spartinim najvatrenijim pristalicama u jednom se trenutku pojavio transparent s natpisom „RIP GENERAL“, pokraj kojeg je bila istaknuta zastava Srbije. Iako na transparentu nije bilo imena ni fotografije, poruka je protumačena kao odavanje počasti nedavno preminulom Ratku Mladiću, osuđenom za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

 

 

Ovakav istup uklapa se u ranije poruke dijela radikalne Spartine navijačke scene, koja godinama održava bliske odnose sa srpskim ultrasima, posebno s navijačima Crvene zvezde. Na njihovoj su se tribini i ranije mogle vidjeti srpske zastave te transparenti s porukom „Kosovo je Srbija“.

Bio je to već drugi slučaj veličanja Mladića na češkim stadionima u samo nekoliko dana. Navijači Crvene zvezde prethodno su mu odali počast tijekom uzvratne utakmice doigravanja za Europsku ligu protiv Viktorije Plzen. S gostujuće tribine odjekivalo je Mladićevo ime, nakon čega je podignut transparent s natpisom „Generale, vječna slava i hvala“.

Crvena zvezda te je večeri doživjela i težak sportski udarac. Nakon pobjede od 3:0 u prvoj utakmici, beogradska momčad u uzvratu je izgubila 5:1 nakon produžetaka. Viktoria Plzen tako je ukupnim rezultatom 5:4 izborila ligašku fazu Europske lige, dok je Crvena zvezda ostala bez plasmana.

Slavia PragSparta PragDerbiRatko Mladić
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