Još jedan liječnik dobio otkaz zbog veličanja Ratka Mladića: Njegova objava digla buru

Zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, još je jedan liječnik dobio otkaz.

Radi se o Đoki Novakoviću, liječniku iz Bijeljine koji je radio u Kantonalnoj bolnici Orašje. Odluka je uslijedila nakon objave na društvenim mrežama koja je izazvala oštre osude javnosti, piše Klix.ba

Foto: Screenshot Facebook

Reagirale vojne udruge

Na Novakovićevu objavu reagirala je udruga 'Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine'. Zahtijevali su od uprave bolnice i nadležnih institucija hitne sankcije i otkaz.

Iz udruženja su naglasili da je neprihvatljivo da u Orašju radi osoba koja javno veliča generala Vojske Republike Srpske pod čijim su zapovijedima počinjeni ratni zločini na području Posavine.

Sličan slučaj i u Tomislavgradu

Podsjetimo, sličan slučaj dogodio se i u Tomislavgradu gdje je liječnica J.J. također dobila otkaz zbog objave Mladićeve fotografije uz koju je napisala: "Počivaj u miru generale i hvala!“.

Objava liječnice izazvala je oštra reagiranja javnosti, a reagirao je i Općinski odbor HDZ-a BiH koji je uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja.

"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, poručila je ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković.