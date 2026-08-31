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'VJEČNO TI HVALA' /

Još jedan liječnik dobio otkaz zbog veličanja Ratka Mladića: Njegova objava digla buru

Još jedan liječnik dobio otkaz zbog veličanja Ratka Mladića: Njegova objava digla buru
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Foto: Screenshot Facebook

Na Novakovićevu objavu reagirala je udruga 'Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine'. Zahtijevali su od uprave bolnice i nadležnih institucija hitne sankcije i otkaz

31.8.2026.
15:42
Tesa Katalinić
Screenshot Facebook
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Zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, još je jedan liječnik dobio otkaz.

Radi se o Đoki Novakoviću, liječniku iz Bijeljine koji je radio u Kantonalnoj bolnici Orašje. Odluka je uslijedila nakon objave na društvenim mrežama koja je izazvala oštre osude javnosti, piše Klix.ba

Još jedan liječnik dobio otkaz zbog veličanja Ratka Mladića: Njegova objava digla buru
Foto: Screenshot Facebook

Reagirale vojne udruge

Na Novakovićevu objavu reagirala je udruga 'Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine'. Zahtijevali su od uprave bolnice i nadležnih institucija hitne sankcije i otkaz. 

Iz udruženja su naglasili da je neprihvatljivo da u Orašju radi osoba koja javno veliča generala Vojske Republike Srpske pod čijim su zapovijedima počinjeni ratni zločini na području Posavine.

Sličan slučaj i u Tomislavgradu

Podsjetimo, sličan slučaj dogodio se i u Tomislavgradu gdje je liječnica J.J. također dobila otkaz zbog objave Mladićeve fotografije uz koju je napisala: "Počivaj u miru generale i hvala!“. 

Objava liječnice izazvala je oštra reagiranja javnosti, a reagirao je i Općinski odbor HDZ-a BiH koji je  uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja.

"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, poručila je ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković

Ratko MladićLiječnikOrasje
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