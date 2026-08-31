Još jedan liječnik dobio otkaz zbog veličanja Ratka Mladića: Njegova objava digla buru
Na Novakovićevu objavu reagirala je udruga 'Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine'. Zahtijevali su od uprave bolnice i nadležnih institucija hitne sankcije i otkaz
Zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, još je jedan liječnik dobio otkaz.
Radi se o Đoki Novakoviću, liječniku iz Bijeljine koji je radio u Kantonalnoj bolnici Orašje. Odluka je uslijedila nakon objave na društvenim mrežama koja je izazvala oštre osude javnosti, piše Klix.ba
Reagirale vojne udruge
Na Novakovićevu objavu reagirala je udruga 'Veterani Vojne Policije HVO Bosanske Posavine'. Zahtijevali su od uprave bolnice i nadležnih institucija hitne sankcije i otkaz.
Iz udruženja su naglasili da je neprihvatljivo da u Orašju radi osoba koja javno veliča generala Vojske Republike Srpske pod čijim su zapovijedima počinjeni ratni zločini na području Posavine.
Sličan slučaj i u Tomislavgradu
Podsjetimo, sličan slučaj dogodio se i u Tomislavgradu gdje je liječnica J.J. također dobila otkaz zbog objave Mladićeve fotografije uz koju je napisala: "Počivaj u miru generale i hvala!“.
Objava liječnice izazvala je oštra reagiranja javnosti, a reagirao je i Općinski odbor HDZ-a BiH koji je uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja.
"U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu“, poručila je ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad Ivanka Živković.