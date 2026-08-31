Ecija Ojdanić uputila emotivnu čestitku suprugu Robertu: 'Sretan rođendan, kapetane moj!'

Poznata hrvatska glumica Ecija Ojdanić, podijelila je s pratiteljima na Instagramu dirljivu rođendansku čestitku upućenu svom suprugu, filmskom redatelju Robertu Orhelu. Kroz seriju fotografija s ljetovanja i emotivne riječi, glumica je otkrila djelić njihove intime i dugogodišnje ljubavi.

'I kroz neveru, i kroz bonacu'

Uz objavu koja prikazuje seriju romantičnih trenutaka s mora, od poljupca u zalazak sunca do opuštenih trenutaka na brodu, Ecija je suprugu uputila snažnu poruku. "Sretan rođendan, kapetane moj! I kroz neveru, i kroz bonacu.. da stojiš čvrsto, sretno, zdravo, i voljeno!", napisala je glumica. Metafora plovidbe kroz mirno more i oluje savršeno se uklopila uz fotografije koje odišu ljetom i zajedničkim avanturama na Jadranu, a nadimak "kapetan" otkriva posebnu povezanost para.

Foto: Promo

Par, koji je u braku od 2009. godine, rijetko se zajedno pojavljuje na javnim događanjima, stoga su ovakve objave prilika da publika zaviri u njihovu skladnu svakodnevicu. Čini se da je more njihovo utočište i mjesto gdje stvaraju najljepše uspomene. Čestitkama u komentarima pridružile su se i brojne kolegice i prijateljice, poput Anje Šovagović Despot i Ane Begić Tahiri, koje su slavljeniku uputile najljepše želje.

Partnerstvo koje traje godinama

Ecija Ojdanić i Robert Orhel jedan su od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Njihova bračna idila traje već godinama, a glumica je u nekoliko navrata istaknula kako joj je suprug najveća podrška. Upoznali su se u teškom životnom razdoblju za glumicu, nakon razvoda, a njihova ljubavna priča ubrzo je okrunjena brakom i rođenjem sina Jakova. Uz kćer Cvitu iz prvog braka, izgradili su sretnu obitelj.