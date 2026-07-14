Anja Šovagović dirljivim riječima obilježila suprugov 70. rođendan: 'Ti si moje čudo'

Hrvatska glumica Anja Šovagović Despot (63) podijelila je na svom Instagram profilu dirljivu posvetu povodom velikog jubileja svog supruga i kolege, glumca Dragana Despota. Uz seriju fotografija, Anja mu je uputila riječi pune ljubavi i ponosa za njegov okrugli 70. rođendan.

Ljubavna posveta za velikog glumca

"Sretan rođendan, ljubavi! Hvala ti za sve slavne dane koji su iza nas i za sve nove koje ćemo ispisati! Tvoje najbolje godine tek dolaze i neka ti dragi Bog da snage za sve blistave pothvate pred tobom", napisala je glumica u emotivnoj objavi. Istaknula je kako je prva fotografija u nizu, snažan i ekspresivan portret koji dočarava Despotovu glumačku moć, djelo legendarnog fotografa Saše Novkovića. Druge dvije fotografije prikazuju opušteniju stranu slavljenika: jednu na kojoj nasmijan uživa u suncu te drugu na kojoj pozira sa suprugom uz čašu vina.

Anja je zaključila poruku riječima: "Ti si moje čudo! Živio!". Njezina objava je i duboki naklon partneru s kojim dijeli životnu i umjetničku scenu. Anja Šovagović i Dragan Despot slove za jedan najdugovječnijih umjetničkih parova na domaćoj sceni, a u braku su gotovo četiri desetljeća.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Čestitke kolega i prijatelja

Ispod objave ubrzo su se zaredale stotine čestitki brojnih prijatelja, kolega i obožavatelja, potvrđujući Despotov status glumačke legende. "Sretan rođendan našem prvaku… drame, monodrame, uštipaka, stolnog tenisa, života", napisala je Lana Pavić. Kolegica Ecija Ojdanić poručila je: "Sretan rođendan dragom velikom umjetniku", dok su se mnogi prisjetili njegovih legendarnih uloga.

Upravo na dan Despotovog rođendana, na Pulskom filmskom festivalu, održava se domaća premijera filma "Lijepa večer, lijep dan" redateljice Ivone Juke, u kojem Anja igra glavnu ulogu. Film je nedavno osvojio glavnu nagradu na festivalu u irskom Galwayu. Uz to, glumica je nedavno proslavila 40 godina umjetničkog rada i objavila roman "Ja, barunica Castelli".