Nakon što ju je kći vratila u azil, Lou dobiva novi dom kod Gorana i Eve Višnjić

Kujica Lou, koja je spašena s imanja na Učki zajedno s još desecima zanemarenih pasa i mačaka, uskoro će ponovno napustiti riječki azil i dobiti novi dom. Vijest su objavili iz Azila za pse "Društvo za zaštitu životinja Rijeka", otkrivši da će Lou udomiti glumac Goran (53) i njegova supruga Eva Višnjić.

Podsjećamo, Lou je udomila Lana Lourdes Rupić (19), kći Gorana Višnjića i Mirele Rupić. Tada se činilo da je kujica napokon pronašla svoj sretan kraj, no nedavno je iz riječkog azila objavljeno da je vraćena te ponovno traži dom.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, nakon čega se oglasila Mirela Rupić. Objasnila je da odluka nije donesena olako, već nakon ozbiljnog incidenta u kojem je Lou napala njihovu mačku. Istaknula je da su pokušali pronaći rješenje, ali su zbog sigurnosti svih životinja u kućanstvu zaključili kako joj više ne mogu pružiti odgovarajući dom.

Udruga Prijatelji životinja na društvenim je mrežama izrazila nezadovoljstvo odlukom da se psa vrati u sklonište. "Duboko smo razočarani odlukom Lane Lourdes Rupić da psa vrati u sklonište. Takav čin nema opravdanja. Čak i kada doista nastupi potpuna nemogućnost daljnje skrbi o psu ili mački, udomitelj bi trebao sam pronaći novi provjereni dobar dom za životinju", poručili su iz udruge te istaknuli da udomljavanje životinje znači preuzimanje odgovornosti za nju do kraja njezina života.

Priča je sada dobila novi obrat. Goran Višnjić i njegova supruga Eva odlučili su Lou pružiti novu priliku, pa će se kujica iz riječkog azila preseliti u njihov dom. Iz azila su poručili kako vjeruju da je upravo to početak sretnog i trajnog poglavlja za psa koji je već jednom ostao bez doma.