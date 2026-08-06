Pitanjem izazvao lavinu: 'Biste li 3100 eura u Njemačkoj zamijenili za 1450 u Hrvatskoj?'

Pitanje autora Facebook stranice "Život u Njemačkoj" dobilo je čak 1600 komentara u samo 13 sati, a ono glasi:

"Dobio sam ponudu za posao u Hrvatskoj za 1450 eura neto. Trenutno u Münchenu zarađujem oko 3100 eura, ali stan s režijama plaćam 1350, vrtić 320, a svaki dan izgubim gotovo dva sata u prometu. U Hrvatskoj imamo uređenu kuću bez kredita i roditelje koji bi nam mogli pomoći oko djece. Žena bi se odmah vratila, a mene je strah da ćemo se nakon godinu dana pokajati. Biste li mijenjali 3100 eura u Njemačkoj za 1.450 eura kod kuće bez stanarine?".

"Poslušajte ženu!!!", jedan je od komentara dok mnogi smatraju da većina ljudi odlazi s "Balkana", ne toliko zbog plaće, već zbog mirovine koja će biti puno veća ako radni staž odrade u inozemstvu. Među gomilom komentara može se vidjeti dosta onih koji bi se bez razmišljanja vratili dok drugi smatraju da je bolje ostati u Njemačkoj. Izdvojili smo neke najzanimljivije.

Ne radi se o novcu

"Neki ljudi nisu i nikad neće shvatiti da se ne radi o novcu nego o uređenosti i sustavu država. Ja osobno radije 3000 u Njemačkoj nego 4000 u Hrvatskoj, Žalosno, ali istinito", smatra jedan.

"Samo ti ostani tamo gdje jesi, barem si socijalno i penziono osiguran. Možda ti ne ostaje mnogo od plaće, al kad dođe vrijeme penzije imat ćeš veću penziju nego što bi sad u Hrvatskoj imao plaću! To je ta razlika", objasnio je drugi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ja sam se prije dva dana vratio u Hrvatsku nakon 11 godina provedenih u Njemačkoj. Nisam ovdje još našao ni posao ni ništa, niti sam zbrajao šta mi je bolje tamo, šta vamo. Neke se stvari novcem kupiti ne mogu, ali je zato sad srce ko kuća, na svom tlu, svojoj državi, sa svojim narodom i familijom, makar kruha bio gladan više se ne bih tamo vratio, ni za 100.000 eura mjesečne plaće, vjeruj mi", napisao je jedan.

'Nijemci su već ionako propali'

"Ja bih već sutra pakirao kofere. Bez obzira na silnu kuknjavu u Hrvatskoj stvari idu pomalo nabolje. Ako si majstor i gazda te treba, za koji mjesec traži veću plaću ili pokreni neki vlastiti biznis. Za sve ljude koji su sposobni i poduzetni i posjeduju neko znanje, Hrvatska je Njemačka na kvadrat, a Nijemci su već ionako propali samo im to još nisu javili!"

"U Njemačkoj nema kradezea tak da vam je tamo puno bolje..."

"Veliko bogatstvo ti je tvoja domovina... Ako ti zaradiš 1450 i žena 1000 možeš solidno živjet u Hrvatskoj... i doma si, a za to što više gore zaradiš, više i potrošiš...".

"Svugdje poć, al doma doć!"

"Reko moj deda - Tu sam se rodil, celi život sam bil vani i očem da me doma zakopaju, tu mi je najlepše..."

'U Hrvatsku se ispod 1700 eura ne vraćaj'

"Ja da imam kuću ili stan u Hrvatskoj koji je otplaćen, ja nikad ne,bi ni otišel za Njemačku. Gore se ide ako nemaš ništ ko ja. Onda ti je svejedno di plaćaš najam stana ili kuće", pojasnio je jedan.

"U Hrvatsku se ispod 1700 eura ne vraćaj... Trenutno je to iznos koji manje vrijedi nego 1000 eura plaća u kunama prije eura".

"Ma kakva Hrvatska, brate, dođi ti u Bosnu. Ovdje ćeš imati sve što ti treba. Svaki dan po jednu političku sapunicu, administracija će te naučiti strpljenju, a odlazak na šalter bit će ti mali adrenalinski sport. Ceste će ti održavati koncentraciju, zdravstvo će ti ojačati živce, a komšije će znati šta radiš i prije nego što ti saznaš. Kafa će trajati po tri sata, svi će biti selektori, ekonomisti i politički analitičari. I kad pomisliš da ne može gore, Bosna te uvijek iznenadi. Ali jedno je sigurno nikad ti neće biti dosadno", zaključio je jedan.