Svi vole rođendane: Eurospin za 6. rođendan daruje svoje kupce

Povodom šestog rođendana Eurospina, najveći razlog za slavlje imat će upravo kupci. Uz bogat rođendanski katalog prepun kvalitetnih proizvoda po odličnim cijenama, Eurospin je pripremio i posebno iznenađenje, nagradni natječaj u kojem možete osvojiti vrijedne poklon bonove.

Foto: Eurospin

Na internetskoj stranici Eurospina riješite kviz „Koji hrvatski genijalac najbolje opisuje tvoj stil kupnje?”, odgovorite na kreativno pitanje i osvojite jednu od vrijednih nagrada. Glavne nagrade su šest poklon bonova u vrijednosti od 500 eura, a tu je i deset poklon bonova u vrijednosti od 100 eura.

Rođendansko slavlje prati i novi Eurospin katalog, koji vrijedi od 6. do 11. kolovoza, a donosi brojne proizvode prilagođene ljetnoj sezoni, od svježeg voća i povrća, mesa i ribe do delikatesa, sladoleda i osnovnih namirnica koje svakodnevno koristimo u kuhinji. Izdvojili smo ponudu koja se posebno isplati.

Svježe namirnice snižene i više od 30 posto čekaju vas u Eurospinu

Namirnice koje tijekom ljeta najčešće kupujemo sada su na odličnim popustima, pa je Eurospin ponovno pravo mjesto za planiranje sljedeće genijalne kupnje. Tako smo iz novog kataloga izdvojili Ekstra djevičansko maslinovo ulje talijanskog brenda Frantoio La Rocca (1 l), koje je uz popust od 33 posto dostupno za 4,99 eura, dok Pasirana rajčica Delizie dal Sole (700 g), snižena čak 42 posto, stoji svega 0,85 eura.

Foto: Eurospin

Ljetnu ponudu upotpunjuje i bogat izbor svježeg voća i povrća. Grožđe Mix (500 g) možete pronaći po cijeni od 1,89 eura, Rajsku mini rajčicu Sunstream (200 g) sniženu 33 posto za 1,99 eura, Crvenu papriku rog (500 g) uz popust od 31 posto za 0,89 eura te Crveni kupus, koji je snižen 37 posto i stoji samo 0,49 eura po kilogramu.

Odlične popuste pronašli smo i na Eurospin odjelu svježeg mesa. U ponudi su Svinjsko carsko meso s kožom bez kosti (500 g) sniženo 30 posto na 3,09 eura, Miješano mljeveno meso (450 g) sniženo 31 posto na 2,89 eura te Teleća lopatica bez kosti (1 kg), koja je uz popust od 34 posto dostupna za 10,99 eura.

Ljubitelje ribe očekuje i Očišćena svježa orada, snižena 33 posto na 12,59 eura po kilogramu, kao i Fileti atlantskog lososa (500 g) za 8,99 eura.

Delikatese za ljetna druženja

Ljetna okupljanja teško je zamisliti bez bogate plate, a na Eurospinovom odjelu delikatesa pronaći ćete kvalitetne proizvode po pristupačnim cijenama. Iz aktualne ponude izdvajamo Domaću suhu kobasicu za 1,29 eura, Domaću pancetu na posedarski za 1,39 eura, Istarsku salamu za 1,59 eura te Kuhanu šunku Zlatna za 1,09 eura. Sve navedene cijene odnose se na 100 grama proizvoda.

Foto: Eurospin

Uz njih se odlično slažu i sirevi poput Kuhanog sira s crvenom paprikom za 0,99 eura, Škripavca sniženog 33 posto na 0,99 eura te svježeg polumasnog sira, koji je uz popust od 38 posto dostupan za svega 0,36 eura za 100 grama.

Slatko osvježenje za vruće dane

Ljeto je nezamislivo bez sladoleda, a Eurospin je i za to pripremio odličnu ponudu. U aktualnom katalogu pronašli smo Dolciando sladoled Bourbon vanilija (950 g) za 2,79 eura, Dolciando kornete od pistacije (6 kom/450 g) za 2,69 eura, Dolciando mini sladolede od vanilije s bademima (8 kom/328 g) također za 2,69 eura te Dolciando ledene štapiće (12 kom/840 g) za samo 2,19 eura.

Jednostavni ljetni recepti počinju kvalitetnim namirnicama

Kao što znamo, ljeti su najbolji recepti upravo oni najjednostavniji. Nekoliko kvalitetnih namirnica poput svježeg voća i povrća, maslinovog ulja i passate dovoljno je za cijeli niz laganih obroka, a u Eurospinu ih možete pronaći po cijenama koje odgovaraju svakom budžetu.

Foto: Eurospin

Od namirnica iz aktualne ponude lako možete pripremiti špagete al pomodoro sa svježim bosiljkom, caprese salatu s mozzarellom i maslinovim uljem, gazpacho od svježih rajčica, grčku salatu ili ratatouille od sezonskog povrća. Za desert se savršeno uklapa osvježavajuća voćna salata sa sezonskim voćem i kuglicom omiljenog sladoleda.

Hrvatski okusi na jednom mjestu

U novom katalogu Eurospina koji vrijedi od 6. do 11. kolovoza pronašli smo i posebnu ponudu brenda Putovanje kroz okuse - Hrvatska u svakom zalogaju, koja okuplja domaće proizvode vrhunske kvalitete po pristupačnim cijenama.

Izdvajamo Kulen po cijeni od 16,49 eura po kilogramu, dalmatinsku Buđolu za 19,69 eura po kilogramu, Kobasicu češnjovku (200 g) za 2,29 eura, Svježi sir i vrhnje snižene 38 posto na 0,85 eura te Svježe vučeno tijesto (500 g), koje je uz popust od 30 posto dostupno za 0,85 eura.

Sve to i još mnogo namirnica s oznakom Hrvatski proizvod možete pronaći u novom Eurospin katalogu na linku.

Sve za savršen ljetni roštilj

A za sve one koji godišnji odmor ne mogu zamisliti bez roštilja, Eurospinov katalog donosi sve što vam treba za pravi BBQ vikend. U ponudi vas čekaju Il Braciere Angus burgeri (4 kom/600 g) po cijeni od 9,49 eura i Il Braciere juneći burgeri (4 kom/600 g) za 8,99 eura

Ljubitelji kobasica mogu birati između Mini bavarskih kobasica (6 kom/180 g) za 4,49 eura ili Debrecinka kobasica, blagih ili pikantnih (4 kom/160 g), po cijeni od 5,39 eura. Za završni dodir tu su i Premio tartar umak (185 g) za 0,99 eura, Mayo majoneza s okusom sira (250 ml) za 1,79 eura te Land kajmak namaz s 20 % mliječne masti (250 g) za 1,99 eura, koji će svaki burger ili kobasicu podići na novu razinu.

Foto: Eurospin

Bilo da planirate veliku tjednu kupnju, pripremate ljetni roštilj ili samo želite napuniti hladnjak kvalitetnim namirnicama po odličnim cijenama, Eurospin je pravo mjesto za genijalnu kupnju. Uz bogat izbor svježih namirnica, delikatesa, proizvoda za dom i svega što je potrebno za svakodnevno kućanstvo, u aktualnom katalogu svatko može pronaći nešto za sebe.

A dok pregledavate ponudu iz kataloga, ne zaboravite posjetiti internetsku stranicu Eurospina, riješiti kviz "Koji hrvatski genijalac najbolje opisuje tvoj stil kupnje?" i okušati sreću u osvajanju vrijednih poklon bonova.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.