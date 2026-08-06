Katy Perry pokušala se sakriti u Kotoru, komentari prolaznika postali su hit

Pjevačica Katy Perry (41) i bivši kanadski premijer Justin Trudeau (54) ovih dana uživaju u odmoru na Jadranu. Nakon boravka u francuskom Saint-Tropezu, par je stigao u Crnu Goru, gdje su snimljeni tijekom šetnje starom jezgrom Kotora.

Video njihova obilaska objavila je stranica Podgorički vremeplov, a na snimci se vidi kako pokušavaju proći što neprimjetnije. Perry je lice djelomično prekrila maramom i sunčanim naočalama, no upravo je taj detalj potaknuo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Mnogi su komentirali kako pjevačica nije imala razloga skrivati se jer je većina prolaznika ionako ne bi prepoznala. "Da prođu goli, nitko ih ne bi primijetio", "Nema se što skrivati, ionako je nitko ne bi prepoznao", "Ne zna se čije su papuče ljepše" i "Naš narod je najbolji, baš ga briga za slavne", samo su neki od komentara. Neki su cijelu situaciju usporedili s domaćim prilikama pa napisali kako je to kao da Karleuša i Vučić prošetaju Torontom, dok su drugi zaključili da se par ponaša kao da je Novak Đoković.

Podsjećamo, glasine o vezi Katy Perry i bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeaua počele su kružiti u srpnju prošle godine, kada su zajedno viđeni na večeri u Montrealu. Nekoliko mjeseci poslije svoju su vezu potvrdili zajedničkom objavom na društvenim mrežama, a od tada se zajedno pojavljuju na brojnim javnim događanjima. Perry je prethodno prekinula dugogodišnje zaruke s glumcem Orlandom Bloomom, s kojim ima kćer Daisy, dok se Trudeau 2023. godine razveo od Sophie Grégoire Trudeau nakon 18 godina braka.