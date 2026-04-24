FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAMUROZNA PROSLAVA /

Zvijezde na jednom mjestu: Jubilej naše glumice okupio kremu domaće scene

Zvijezde na jednom mjestu: Jubilej naše glumice okupio kremu domaće scene
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Josip Jurčević i Josip Radeljak Dikan
1 /14
VOYO logo

U zagrebačkom Kazalištu Gavella svečano je obilježena velika obljetnica, Anja Šovagović Despot proslavila je 40 godina umjetničkog rada u glumačkom ansamblu. Tim je povodom uprizorena premijera predstave Mirisi, zlato i tamjan autora Slobodana Novaka, u režiji Zrinka Ogreste, koja je oduševila publiku i dodatno naglasila važnost ove impresivne karijere.

Nakon predstave uslijedilo je druženje uz tortu, gdje su se okupila brojna poznata lica s domaće scene kako bi zajedno proslavili ovaj značajan jubilej. Među uzvanicima bili su Josip Radeljak, Snježana Schillinger, Marijana Batinić, Gordan Jandroković i Vinko Brešan, kao i mnogi drugi.

Posebnu podršku slavljenici pružila je i njezina obitelj, suprug Dragan Despot te djeca Josip i Ana, koji nisu skrivali ponos. Tko je sve stigao na ovu svečanu večer i kako je proteklo slavlje, pogledajte u našoj galeriji.

24.4.2026.
9:33
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
Anja šovagović DespotJubilej
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija