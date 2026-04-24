Zvijezde na jednom mjestu: Jubilej naše glumice okupio kremu domaće scene

U zagrebačkom Kazalištu Gavella svečano je obilježena velika obljetnica, Anja Šovagović Despot proslavila je 40 godina umjetničkog rada u glumačkom ansamblu. Tim je povodom uprizorena premijera predstave Mirisi, zlato i tamjan autora Slobodana Novaka, u režiji Zrinka Ogreste, koja je oduševila publiku i dodatno naglasila važnost ove impresivne karijere.

Nakon predstave uslijedilo je druženje uz tortu, gdje su se okupila brojna poznata lica s domaće scene kako bi zajedno proslavili ovaj značajan jubilej. Među uzvanicima bili su Josip Radeljak, Snježana Schillinger, Marijana Batinić, Gordan Jandroković i Vinko Brešan, kao i mnogi drugi.

Posebnu podršku slavljenici pružila je i njezina obitelj, suprug Dragan Despot te djeca Josip i Ana, koji nisu skrivali ponos.