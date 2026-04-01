Dikan: 'Dolores ne treba nitko predstavljati. Ni hvaliti je, a niti kuditi, uličarke pogotovo'

Jučer je hrvatska glazbenica i TV voditeljica Vlatka Pokos na Instagramu u objavi progovorila o braku sa zagrebačkim poduzetnikom Josipom Radeljakom Dikanom, ali i o odnosu Dikana i njegove bivše djevojke, tragično preminule glumice Dolores Lambaše. Kako je napisala, Radeljak je tretirao Lambašu "okrutno, bez milosti, bez ljubavi i bez ljudskosti", a tvrdi i da je "bila kažnjena oduzimanjem svega što je posjedovala i užasnim psihičkim maltretiranjem". Kako je Pokos napisala na Facebooku, takav tretman i sama je iskusila.

Nedugo nakon Vlatkine objave, na Facebooku se oglasio i Josip Radeljak.

Objavivši stari intervju Dolores Lambaše snimljen u rujnu 2010. godine, Radeljak je napisao kako ga je na intervju podsjetila upravo Alma Petrović, majka preminule Lambaše.

U Facebook objavi Radeljak je napisao: "Još uvijek u rođendanske dane sjećanja i tužnog preranog joj odlaska. Dobra mama Alma naše voljene Dolores, poslala mi je ovaj sjetan opušteni Tv intervju, nadarene joj kćeri - još iz dana kada bijasmo zajedno."

Prisjetivši se lika i djela cijenjene domaće glumice, Radeljak je napisao: "Dolores nitko ne treba predstavljati - ni hvaliti je, a niti kuditi - (uličarke pogotovo) - jer ona sama najbolje, s pravom i opušteno priča istinu o svom životu i o sebi. Čuvali je bijeli anđeli u raju."

U spomenutom intervjuu na OTV-u, Lambaša s osmijehom govori o ljubavnoj vezi koja je tada trajala oko godinu dana: "Znate što, nije uopće loše biti žena Josipa Radeljaka. Ja ne znam zašto sam se prije libila toga. Nisam željela biti s uspješnim partnerom. Imala sam neke strahove tipa "Možda će moja karijera doći u drugi plan", ali to su sve, s 26 ili 26 godina, neki sebični, ali normalni djevojački razlozi zbog kojih se mnoge današnje cure odlučuju na slabije partnere da bi one bile u prvom planu."

Također, u intervjuu se Lambaša osvrnula i na Vlatku Pokos riječima: "Vlatka Pokos? Ne bih se uopće previše osvrtala. Ona je tako jedan nevažan oblik postojanja u mom životu... Osoba koja je došla prošle godine i htjela namjerno, pošto-poto biti dijelom našeg života, vulgarno se odnositi prema Laninom ocu i bratu i svim ostalim članovima i užim prijateljima, koja je isterorizirala dijete do te mjere da je dijete i prošle godine završilo nekoliko puta na hitnoj pomoći, koja je na svemu tome skupa zaradila. Dakle, zadala nam nizak udarac, a nakon toga rekla: "E, sad se ja više ne bih igrala". Eh, pa nažalost, ona će morati naučiti u životu odrasti i primiti natrag udarac koji je zadala. Premda moj udarac neće biti nizak nego samo istinit", izjavila je Lambaša komentirajući u spomenutom intervjuu svoju knjigu "Penelopina potraga".

Podsjetimo, 82-godišnji Radeljak s Lambašom je bio u ljubavi od 2009. godine, a ljubavna sreća trajala je otprilike dvije do tri godine. Potvrdu o prekidu veze dala je upravo Lambaša koja je u veljači 2013. promijenila Facebook status veze davši prijateljima do znanja da je trogodišnjem zajedničkom životu s Radeljakom došao kraj.

