Vlatka se poistovjetila s Dolores Lambašom: 'Ostavila je ucviljenog udovca, bila je kažnjena'

Nakon što je prije par dana objavila dosad neviđenu fotografiju sebe i tada djevojčice Lane Radeljak, Vlatka Pokos sada je u novoj objavi odlučila biti još otvorenija prema svojim pratiteljima i cijeloj hrvatskoj javnosti.

Otkrivši da ju je povrijedilo što se 25-godišnja Lana Radeljak nije sjetila njezinog rođendana, premda joj je kao bebi i mijenjala pelene te je vodila u vrtić i na aktivnosti, Pokos je sada otkrila kako joj je Lana početkom 2000-ih bila čitav svijet.

"Nikad nisam objaviljivala ove fotografije jer nisam željela nikog uznemiravati. Ali neki si dozvoljavaju kopati po mojim najdubljim ranama dugih 19 godina. Oduzeto mi je sve, čak i fotografije. Ove sam uspjela dobiti od jedne dobre duše… Fotografije nisu ni bitne jer naše najljepše uspomene i slike žive u mojoj duši. I bol koja nikada ne prolazi samo naučis živjeti s njom. Lana je bila cijeli moj svijet i moja najveća ljubav", napisala je uz fotografije te objasnila kako su joj oduzete stare fotografije s jedinom kćeri njezinog bivšeg supruga Josipa Radeljaka.

Pokos i Josip Radeljak vjenčali su se 2001, nakon što je Radeljak ostao udovac po smrti supruge Ene Begović, inače poznate domaće glumice, koja je tragično preminula u prometnoj nesreći 15. kolovoza 2000. godine.

Brak Radeljaka i Pokos potrajao je otprilike šest godina, a razvod 2007. godine bio je izuzetno medijski popraćen, što je Pokos sada komentirala riječima:

"U životu sam podnijela puno nepravde, i profesionalne i ljudske. Ne sažalijevam se, već se borim i idem naprijed."

Nakon razvoda od Pokos, zagrebački se poduzetnik zaljubio u domaću glumicu Dolores Lambašu.

Lijepa glumica i Josip Radeljak Dikan vezu su započeli u ljeto 2009. godine, a ljubavna sreća trajala je otprilike dvije do tri godine.

Iako je ljubavna veza Lambaše i Radeljaka bila završena, zagrebački poduzetnik nije krio tugu kada je Lambaša 2013. preminula u prometnoj nesreći, što je sada komentirala i njegova bivša supruga, Vlatka Pokos.

"Ono što je nepodnošljivo je uporno podilaženje društva jednom lažljivcu i lažnom ucviljenom udovcu, koji i dalje uz pomoć "novinara" parazitira na smrti dviju mladih žena koje su mu u određenom trenutku bile dio života. Koje je tretirao okrutno, bez milosti, bez ljubavi i bez ljudskosti. One su, nažalost, mrtve. On je nagrađen dugim, raskošnim životom u kojem gradi hramove svojim žrtvama."

Kako Vlatka Pokos sada tvrdi na svojim društvenim mrežama, veza Lambaše i Radeljaka nije bila tako sretna i idilična... Pokos smatra da ju je Radeljak tretirao "okrutno, bez milosti, bez ljubavi i bez ljudskosti."

"Ostavila je “ucviljenog udovca” mjesecima, možda i godinu prije svoje smrti. Bila je kažnjena oduzimanjem svega što je posjedovala i užasnim psihičkim maltretiranjem, kakvo sam i sama prošla. Nerado se prisjećam tretmana koji sam dobila u policiji kad sam zatražila pomoć, jer je bio neljudski. Maltretiranje je bilo danonoćno i nepodnošljivo, a sustav tretira zlostavljača i žrtvu kao jednake. Pokojna glumica obratila se za pomoć poznatoj hrvatskoj odvjetnici, preko koje je izrazila i žaljenje što me javno povrijedila", napisala je sada Vlatka Pokos u novoj objavi na svom Instagram profilu.

Objavu je zaključila snažnim pitanjem: "Dragi novinari i draga hrvatska javnosti, zašto ste uvijek na strani zlostavljača, a nikad na strani zlostavljane ž"ene?

