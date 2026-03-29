Vlatka Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Možda ću zažaliti...'

Vlatka Pokos (56), hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica, na svom Instagramu objavila je staru fotografiju s Lanom Radeljak (25), kćeri Josipa Radeljaka Dikana (82), uz emotivan komentar o njihovoj prošloj povezanosti.

Dirljiva poruka

U objavi Vlatka je napisala:

"Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti… ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta.

Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi… Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna…

Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja…

Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna…"

Konflikti u prošlosti

Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan rastali su se 2007. godine, što je izazvalo medijski sukob i optužbe s obje strane. Nakon razvoda, Radeljak je optužio Vlatku da je zlostavljala njihovu kćer, dok je Vlatka uzvratila tvrdnjama o lošem postupanju prema njoj u braku.

Godine 2010. Vlatka je objavila knjigu Život u raju, dok je Dolores Lambaša (†32), tadašnja supruga Josipa Radeljaka, kasnije najavila knjigu Život u paklu, koja je navodno dokumentirala navodno loše postupanje Vlatke prema Lani. Obje knjige izazvale su veliku medijsku pažnju i dodatno potaknule rasprave o obiteljskim odnosima u javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:Novi val prosvjeda u SAD-u: Milijuni Amerikanaca nezadovoljni Trumpom