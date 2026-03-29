EMOTIVAN KOMENTAR /

Vlatka Pokos objavila staru fotografiju s Lanom Radeljak: 'Možda ću zažaliti...'

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Pjevačica u objavi govori o obiteljskoj prošlosti i svojoj vezi s Lanom Radeljak

29.3.2026.
21:22
Hot.hr
Vlatka Pokos (56), hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica, na svom Instagramu objavila je staru fotografiju s Lanom Radeljak (25), kćeri Josipa Radeljaka Dikana (82), uz emotivan komentar o njihovoj prošloj povezanosti.

Dirljiva poruka

U objavi Vlatka je napisala:

"Ne znam je li ova objava prikladna ili nije, možda ću je zažaliti… ponekad su sjećanja jako selektivna i neobično lažna; gotovo kao da su nametnuta.

Neobično je da se jedna djevojčica a danas mlada žena, baš nikada i nimalo ne sjeća jedne mlade, tople žene koja joj je posvetila cijeli svoj život. Koja ju je upoznala kao bebu od 15 mjeseci, koja joj je prematala pelene i češljala prekrasnu košicu. Koja joj je pjevala pjesmice i ljubila vruće čelo u temperaturi. Koja je pala u nesvijest u bolnici nakon probdjevene noći. U istoj bolnici u kojoj je sa strepnjom promatrala svaki njen udah, svaki njen pokret. Koja joj je birala najljepše haljinice i ukrase za kosu. Koja ju je pratila na balet, jahanje, vrtić i školu. Koja joj je nesebično dala punih šest godina svog života i beskrajno puno ljubavi… Doista, sjećanja mogu biti jako selektivna, gotovo lažna…

Moj rođendan je bio prije nekoliko dana i začudo, jedna malena djevojčica koja je zauvijek ostala u mome srcu, nije imala baš nikakvih sjećanja…

Doista, čudna su pojava ta sjećanja. Gotovo lažna…"

Konflikti u prošlosti

Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan rastali su se 2007. godine, što je izazvalo medijski sukob i optužbe s obje strane. Nakon razvoda, Radeljak je optužio Vlatku da je zlostavljala njihovu kćer, dok je Vlatka uzvratila tvrdnjama o lošem postupanju prema njoj u braku.

Godine 2010. Vlatka je objavila knjigu Život u raju, dok je Dolores Lambaša (†32), tadašnja supruga Josipa Radeljaka, kasnije najavila knjigu Život u paklu, koja je navodno dokumentirala navodno loše postupanje Vlatke prema Lani. Obje knjige izazvale su veliku medijsku pažnju i dodatno potaknule rasprave o obiteljskim odnosima u javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:Novi val prosvjeda u SAD-u: Milijuni Amerikanaca nezadovoljni Trumpom

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
