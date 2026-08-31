Nogometni svijet oprašta se od Messija: 'Zauvijek ćemo ti biti zahvalni, kapetane'

Oproštaj Lionela Messija od argentinske nogometne reprezentacije izazvao je brojne reakcije i komentare diljem svijeta.

Messi je otkrio da je takva njegova odluka bila na snazi već dva dana nakon finalne utakmice Svjetskog prvenstva ovog ljeta, a da je definitivnu potvrdu da je vrijeme za odlazak dobio kada mu je 8. kolovoza preminuo otac Jorge, koji mu je bio najveća potpora kroz cijelu nogometnu karijeru. Tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka.

S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi je vodio Argentinu i do naslova pobjednika Copa Americe 2021. i 2024. godine.

Messiju su na blistavoj karijeri u dresu "Gauča" zahvalili njegovi suigrači, brojni klubovi i federacije.

"Hvala ti puno, nemogući čovječe," objavio je argentinski predsjednik Javier Milei.

Argentinski igrači Leandro Paredes i Angel Di Maria poručili su kako će mu biti "doživotno zahvalni".

"Zauvijek ćemo ti biti zahvalni što si Argentinac, što si Argentinu odveo na vrh svijeta," napisao je Di Maria, Messijev suigrač u reprezentaciji gotovo 20 godina, na svom Instagram profilu.

Leandro Paredes, koji je poput Di Marije bio dio momčadi koja je osvojila Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. uz Messija, također je pozdravio napadača Intera: "Hvala ti na apsolutno svemu. Ti si i uvijek ćeš biti najveći od svih. Volimo te, kapetane."

"Hvala ti, najveći svih vremena, hvala ti što si nas toliko, toliko usrećio, ne možeš zamisliti koliko si osmijeha donio!! Vječan si," reagirao je njegov suigrač u reprezentaciji i u Miamiju, Rodrigo De Paul, dok je Lautaro Martinez napisao "Vječna hvala, kapetane".

Argentinska reprezentacija i Južnoamerička nogometna konfederacija (CONCACAF) također su odali počast "vječnom" Messiju u objavama na X.

"Voljet ćemo te do kraja naših dana," poručili su iz tabora "Gauča".

PSG se pridružio oproštaju Messija iz reprezentacije, Parižani su na fotografiju napadača, koji je za francusku ekipu igrao dvije sezone, dodali simbol beskonačnosti i argentinsku zastavu.

River Plate je zahvalio Messiju na godinama provedenim u reprezentaciji, dok se Conmebol oprašta od Messija: "Zaista sjajna priča".

"Za svaku radost, svaku suzu i svaki trenutak u kojem si nam dao osjećaj da nema ništa ljepše od toga da si Argentinac. Za to što si srcem branio ove boje, što si predstavljao milijune i što si nam ostavio uspomene koje će trajati zauvijek. Hvala ti na svemu, kapetane“, stoji u objavi na X-u, web stranici Atletico Tucmana.