Užas na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula u sudaru automobila

Danas oko 13 sati dogodila se teška prometna nesreća na križanju županijskih cesta 4189 i 4163 Trnava-Lapovci, u kojoj je jedna osoba poginula, javlja PU osječko-baranjska.

Vozac (67) osobnog automobila oduzeo je prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila.

Od zadobivenih ozljeda u KBC-u Osijek preminuo je 67-godišnjak, dok su 29-godišnjaku konstatirane teške tjelesne ozljede u Općoj bolnici Slavonski Brod.