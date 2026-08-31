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TEŠKA NESREĆA /

Užas na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula u sudaru automobila

Užas na istoku Hrvatske: Jedna osoba poginula u sudaru automobila
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Foto: Net.hr

Vozač drugog automobila teško je ozlijeđen

31.8.2026.
18:14
danas.hr
Net.hr
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Danas oko 13 sati dogodila se teška prometna nesreća na križanju županijskih cesta 4189 i 4163 Trnava-Lapovci, u kojoj je jedna osoba poginula, javlja PU osječko-baranjska.

Vozac (67) osobnog automobila oduzeo je prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila.

Od zadobivenih ozljeda u KBC-u Osijek preminuo je 67-godišnjak, dok su 29-godišnjaku konstatirane teške tjelesne ozljede u Općoj bolnici Slavonski Brod.

TrnavaPrometna NesrećaSudar
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