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ŠIRI SE ZARAZA /

Zagreb kreće u hitno zaprašivanje komaraca: Iz 'Štampara' poslali važne savjete

U utorak počinju prvi hitni tretmani suzbijanja komaraca

31.8.2026.
19:30
RTL Danas
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Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila popeo se na sedam, javili su za RTL Danas iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Virus se prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje. Nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus Zapadnog Nila, Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca.

Prvi tretmani počinju već sutra, i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a paralelno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada.

Savjeti za građane

Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju NZJZ Štampar upozorila je za RTL Danas građane da provode mjere osobne zaštite.

"To znači prikladno se odijevati, zaštititi tijelo, koristiti repelente, a ono što je jako važno je da sprječavaju razvoj komaraca u svojoj neposrednom okruženju, u vrtovima, okućnicama. Nakon svake kiše treba provjeravati da li je voda zaostala u nekim predmetima, posudama. Vodu u posudama koja se koristi za zalijevanje treba mijenjati, odnosno posude treba isprazniti najmanje jednom tjedno kako ne bismo dopustili da se dogodi razvojni ciklus komaraca koji tijekom ljeta traje svega nekoliko dana.

Također je važno da u vrijeme provedbe zamagljivanja u ranim jutarnjim satima ne borave na otvorenom, na područjima gdje se provodi zamagljivanje, da zatvoren vrata i prozore, a pčelari da ne puštaju pčele iz košnica", upozorila je Ana Klubučar.

Virus Zapadnog NilaZagrebKomarci
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