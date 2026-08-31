Doznajemo: Povećao se broj zaraženih virusom Zapadnog Nila

Broj zaraženih virusom zapadnog Nila popeo se na sedam, potvrdili su to za RTL Danas iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Virus se prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje.

Hitno suzbijanje komaraca

Nakon što je virus potvrđen u nekoliko uginulih vrana, Zagreb kreće u hitno suzbijanje komaraca.

Prvi tretmani počinju već sutra, i obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu, a istodobno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada.