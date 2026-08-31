Magyar i Orban otkrili preduvjet za sastanak s Plenkovićem: Ovo su dva ključna pitanja

ODNOS INA-E I MOL-A /

Na Bledu se održava međunarodni Strateški forum, 150 sudionika iz 70 država svijeta raspravlja kako ojačati Srednju Europu. Riječ je o prvom Strateškom forumu na Bledu u novom mandatu premijera Janeza Janše. Uz četiri premijera, te dvoje predsjednika, u Sloveniji je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Forum na Bledu prati i reporterka RTL-a Ana Mlinarić. Na Bledu je i mađarski premijer, pa se postavlja pitanje hoće li Andrej Plenković razgovarati s njim o odnosu INA-e i MOL-a.

Na svakom sastanku na marginama se razgovara o tome, ali riječ je o prekompliciranim temama o kojima će se razgovarati na posebnim sastancima. Za sada sa strane Budimpešte nema konkretnih poteza iz kojih bi se vidjelo da se žele riješiti problemi. Ana Mlinarić je razgovara i s Peterom Magyarom i s ministricom vanjskih poslova Anitom Orban i oni su rekli da je preduvjet sastanka Plenkovića i Magyara da se najprije sastanu ministri vanjskih poslova, a onda da se sastanu i ministri gospodarstva.

Za Hrvatsku su dva ključna pitanja na stolu - upravljačka prava u INA-i te pitanje čelnog čovjeka MOL-a Zsolta Hernandija kojega je Hrvatska osudila u odsutnosti za davanje mita Ivi Sanaderu. Magyar nije htio odgovoriti je li Mađarska spremna izručiti Hernandija.