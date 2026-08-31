Hrvati gube povjerenje u SRUUK: 'Na njemu je netko dobro zaradio, dobili smo jedno veliko ništa'

Tijekom noći na ponedjeljak izbio je požar u karlovačkoj tvornici Nova Chem, no lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. U gašenju požara na Maloj Švarči sudjelovalo je 60 vatrogasaca s 26 vozila.

Proširio se i na skladište tvrtke Gavranović. Okolnosti požara i visina materijalne štete će se utvrditi očevidom, a zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka. Ozlijeđenih nema.

Nešto prije 8 sati Karlovčani su zaprimili na mobitelima upozorenje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUUK. Grad je upozorio svoje građane da zatvore prozore, isključe klime, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano raditi.

Imate li povjerenja u sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Imate li povjerenja u sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili u komentarima na Facebook stranici Net.hr-a.

Vladislav Vratarić tvrdi da u ovoj državi "ništa ne funkcionira". "Bez sumnje sam siguran u to da ne funkcionira!"

Ivan Raos nije tako kritičan. U komentaru piše: "Sustav je odlično zamišljen, ali ljudi koji bi trebali donositi odluke i upravljati sustavom očito još nisu dorasli kriznim situacijama." "Imam pozitivno iskustvo do sada", piše Dejan Karanović.

Darija Kozaric nema povjerenja u SRUUK. "Ne, pogotovo nakon Omiša. Objašnjenje - sudski vještak za požare kaže trebao se aktivirati, a Tucaković kaže nije, a ja se pitam jesu li se mogli spasiti životi?"

Dubravka Umičević slično razmišlja. "Od kada je uspostavljen - NIKAD nisam dobila obavijest! Ono, super! Ali bilo je trenutaka kada je sustav trebao SVIMA poslati poruku! Pa se pitam, kakvu posluku porati!?"

"Niti najmanje nemam povjerenja u taj sustav... Na njemu je netko dobro zaradio u suštini smo dobili jedno veliko NIŠTA za velike novce", smatra Nikola Šucko.

Laura Dokmanić za kraj ističe važnost povjerenja u sustav.

"Iskreno, teško je imati potpuno povjerenje kada se građanima često čini da informacije dođu tek kad se nešto već dogodi. Sustav za rano upozoravanje je važan, ali još je važnije da bude brz, jasan i pouzdan te da ljudi znaju što trebaju napraviti kada upozorenje stigne. Povjerenje se gradi transparentnošću i konkretnim djelovanjem."