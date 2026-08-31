Akcija koja se rijetko viđa: Roditelji iz Siska sami obnavljaju školu prije početka nastave

U jednoj školi u Hrvatskoj radi se i ovog vikenda. U Budaševu kod Siska roditelji su krenuli u akciju i odlučili uljepšati učenice za svoje školarce. Od čiščenja do kreativnih oslikavanja zidova, svatko radi ono u čemu je najbolji.

Do početka škole još je tjedan dana, ali u OŠ Budaševo već se radi.

"Ja sam bivši učenik ove škole, moje dvoje djece pohađaju ovu školu, i želimo osvježiti školu da bude svima ljepše i ugodnije", rekao je Saša Makimić, otac učenika OŠ Budaševo

"Baš spontano. Krenulo je iz učionice i napravili smo grupu volonteri, čisto ekipa.// i to je išlo nekako sad ćemo napravit ovo, sad ćemo ono, i ekipa mladih i vrijednih roditelja željnih nečega kreativnog i lijepog za klince, oni svi imaju djecu koja će još generacijama ići u ovu školu", rekla je Jadranka Radić, majka učenika OŠ Budaševo.

Nakon domara, kistove preuzele mame

I ne obnavlja se samo izvana. Za prvašiće, učionice su već gotovo spremne. Prvi dani škole ionako su često puni treme i straha, pa su roditelji htjeli da ih barem učionice dočekaju šarene i vesele.

Nakon što su ih domari oličili, kistove su preuzele mame.

"Ajmo šareno neko drvo, oni su sada svi različiti, svi dolaze u istu sredinu, pa ajmo im nekako malo im to sve podić, uljepšat, da nije samo škola, nego da se i oni vesele kao što se i naša djeca vesele svome razredu", rekla je Nera Vranić, majka učenice OŠ Budaševo.

'Srce mi je puno'

Trag na zidovima nisu ostavili samo odrasli. I Anamarija i Ema, dvije najbolje prijateljice, svojim su kolegama uljepšale razred.

"Ja i Anamarija smo se dogovorile da ćemo nacrtati nešto slično ovome i baš smo se zabavile Pošto mi sad krećemo u 8. razred, a moja mlađa sestra tek kreće u 1. pa smo htjele školu napraviti što ugodnijom za buduće generacije", rekle su nam Anamarija Čondić i Ema Vujić, učenice 8. razreda.

Grad Sisak osigurano je potreban materijal, a roditelji i učenici poželjeli su u obnovi ostaviti i svoj otisak. Sada nema nikog sretnijeg od ravnateljice.

"Srce mi je puno. Ostvaruje se sve ono što sam htjela i moja vizija kako bi naša škola trebala izgledati. Uz podršku svih ovih prekrasnih ljudi, roditelja, volontera, kolektiva, kolega zapravo jedva čekam da dođe taj prvi dan škole", rekla je ravnateljica Ljiljana Slunjski.

Do tog početka škole još je samo osam dana, a onda će učenici svoju školu vidjeti u punom sjaju.