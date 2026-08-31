Procurilo što je Putin navodno rekao najbližima: 'Objesit će me'

Ruski predsjednik Vladimir Putin boji se za vlastitu sigurnost ako rat a da Rusija nije postigla varem svoj minimalni cilj - zauzimanje cijelog Donbasa, piše The Economist, a prenosi ruski medij u egzilu Meduza.

Izvori bliski Putinu rekli su za medij da je u nekom trenutku tijekom rata rekao ljudima oko sebe: "Objesit će me." Medij nije precizirao kontekst u kojem je to rekao niti bilo koje druge detalje razgovora.

Pozivajući se na podatke anketa, između ostalih izvora, autori članka pišu da nezadovoljstvo ratom raste među običnim Rusima, a raspoloženje među elitom je još tmurnije, izvještava The Economist.

Prema jednom izvoru, najveći problem nije gospodarstvo ili nedostatak vojnog uspjeha, već izgubljeno vrijeme: kakav god bio ishod, gotovo pet godina borbe predstavljaju neuspjeh. "Sve je veći osjećaj da je car gol", rekao je drugi član ruske elite.

Niti ruske vlasti mogu jednostavno dopustiti da se rat nastavi kakav jest. "Scenariji vođeni inercijom su nepovoljni za Kremlj", rekao je jedan izvor za taj list, napominjući da se rasipaju ekonomski resursi i politički kapital.

Nitko ne zna što se događa u Putinovoj glavi, priznaju autori članka, ali sugeriraju da ga vjerojatno "vodi kriminalna logika njegovog režima: nikada ne pokazivati ​​slabost".