Pukštas se emotivnim govorom oprostio od Hajduka: 'Došao sam kao dijete, odlazim kao muškarac'

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Hajduk je nakon transfera Rokasa Pukštasa u Middlesbrough objavio snimku njegova emotivnog oproštaja od suigrača. Američki se veznjak od momčadi oprostio na večeri poslije pobjede nad Rakowom i plasmana u Konferencijsku ligu. Istaknuo je da je u Splitu proveo šest godina te da sve suigrače doživljava kao vlastitu braću. Naglasio je kako je u klub došao kao dijete, a sada se nada da odlazi kao izgrađen muškarac. Na kraju im se zahvalio na svemu i poručio da ih sve voli, nazvavši veliku pobjedu u Poljskoj savršenim krajem.