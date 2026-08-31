Nekadašnji napadač Dinama ima novi klub: Vraća se u SHNL

Fran Brodić se vraća u hrvatski nogomet. Nekadašnji napadač Dinama potpisao je za jedan od svojih bivših klubova - HNK Goricu koja je potpis objavila na svojim službenim stranicama.

29-godišnji napadač stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s mađarskim Újpestom u kojem je igrao zadnje dvije sezone nakon što je napustio Dinamo. Brodić se nakon pet godina vraća u Veliku Goricu. U Turopolju je igrao u prvoj polusezoni sezone 2021./22. kada je za Bikove upisao 10 utakmica i zabio jedan pogodak.

Nakon toga je briljirao u dresu Varaždina što mu je donijelo transfer u Dinamo. Prije Gorice nastupao je za Kustošiju, Audace, Cataniju, Brugge i Antwerp.

Brodić se nakon dvije godine izbivanja vraća na travnjake hrvatske prve nogometne lige. U svojoj karijeri je u SHNL-u upisao 72 nastupa. Zabio je 26 golova i osam puta asistirao. U Mađarskoj se u prošloj sezoni nije nazabijao i sada će u SHNL-u pokušati naći staru formu.