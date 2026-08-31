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Hrvatski U-19 reprezentativac napušta Barcelonu! Izabrao je neočekivanu destinaciju

Hrvatski U-19 reprezentativac napušta Barcelonu! Izabrao je neočekivanu destinaciju
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Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia

Došao je u podmladak Barcelone prije godinu dana iz zagrebačke Kustošije

31.8.2026.
19:34
Hina
Marco Steinbrenner/DeFodi Images/Profimedia
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Hrvatski ofenzivni nogometaš Lovro Chelfi (19) prelazi iz podmlatka Barcelone u saudijskog prvoligaša Al-Diriyah, izvijestile su u ponedjeljak katalonske novine Sport i Mundo Deportivo.

Chelfi, koji ima 17 nastupa za hrvatsku U-19 reprezentaciju, došao je u podmladak Barcelone prije godinu dana iz zagrebačke Kustošije. Barcelona će zadržati pravo njegovog otkupa od Al-Diriyaha koji vodi nekadašnji Benficin portugalski trener Bruno Lage.

"Očekuje se da će nogometaš Barcelonine momčadi 'Juvenil A' u sljedećih nekoliko sati potpisati svoj novi ugovor. Barcelona, međutim, ne želi u potpunosti izgubiti kontrolu nad njegovom budućnošću te će zadržati opciju otkupa, svjesna potencijala i prostora za napredak mladog napadača", izvijestio je Sport.

Prijelazni rok u Španjolskoj traje do utorka u ponoć.

Lovro ChelfiBarcelonaSaudijska ArabijaHrvatska U 19 Reprezentacija
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