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Barbra Streisand /

Prkosila standardima holivudske ljepote, odbila operirati nos i redefinirala svijet filma

Prkosila standardima holivudske ljepote, odbila operirati nos i redefinirala svijet filma
Foto: ARCHIVIO GBB/Alamy/Profimedia
Rođena kao Barbara Joan Streisand u Brooklynu 1942. godine, djetinjstvo joj je obilježila tragedija.
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Malo je umjetnika čije ime nosi težinu ikone kao Barbra Streisand. Pjevačica, glumica, redateljica i aktivistica, ona je renesansna žena čija karijera traje već šest desetljeća. Njezin put bio je put prkosa i beskompromisne vizije u svijetu koji je tražio uniformiranost. Njezino nasljeđe nije samo u vitrinama prepunim nagrada, od Oscara do Predsjedničke medalje slobode. Ono je u rušenju barijera i dokazu da talent, upornost i nevjerojatna autentičnost mogu pobijediti svaki stereotip. 

 

 

31.8.2026.
21:37
Hot.hr
Barbra StreisandGlumicaFilm
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