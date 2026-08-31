Prkosila standardima holivudske ljepote, odbila operirati nos i redefinirala svijet filma

Malo je umjetnika čije ime nosi težinu ikone kao Barbra Streisand. Pjevačica, glumica, redateljica i aktivistica, ona je renesansna žena čija karijera traje već šest desetljeća. Njezin put bio je put prkosa i beskompromisne vizije u svijetu koji je tražio uniformiranost. Njezino nasljeđe nije samo u vitrinama prepunim nagrada, od Oscara do Predsjedničke medalje slobode. Ono je u rušenju barijera i dokazu da talent, upornost i nevjerojatna autentičnost mogu pobijediti svaki stereotip.