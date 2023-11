Američka pjevačica i glumica Barbra Streisand (81) je u svojoj knjizi "Moje ime je Barbra" otkrila intimne i manje poznate činjenice o sebi koje će mnoge šokirati.

Barbra je promijenila svoje ime

Barbra se ranije zvala "Barbara", no odlučila je izbaciti slovo "a" u imenu. Pojasnila je da je prethodno htjela izabrati muško ime poput "Sydney Streisand" jer joj se svidjela "aliteracija".

Foto: AFP, Andrew Toth

"Onda mi je sinulo da mogu jednostavno izbaciti srednje "a" iz Barbare. Sada sam Barbra. To je bilo drugačije i jedinstveno. Svidjelo mi se i kako izgleda. I duboko u sebi sam i dalje ista Barbara Joan Streisand, ako razumijete što mislim", ispričala je.

Prijedlog Marlona Branda

Pjevačica se prisjetila razdoblja kada je dobila ponudu za seks od holivudskog glumca Marlona Branda i detalje opisala u knjizi. Priznala je da je bila zatečena i da joj je zvučalo strašno. Nakon što je Brando vidio da Barbra nije zainteresirana za seks s njim, ponudio joj je umjesto toga izlazak u muzej.

Foto: AFP, Jason Merritt

Barbra mu je na to odgovorila: "To zvuči vrlo romantično. Voljela bih to."

Izgubila je nevinost nakon što je prvi put probala marihuanu

Barbra je rekla da je izgubila nevinost s muškarcem s kojim je provela nekoliko večeri. Opisivajući noć kada se to dogodilo, objasnila je da joj je ponudio ono što je vjerovala da je cigareta, ali ispalo je da je marihuana.

Rekla je da su joj nakon toga klecala koljena i mislila je da je to zbog njega, ali zapravo je bilo zbog marihuane. Nepoznati gospodin je bio neljubazan prema njoj nakon toga i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo.

Potrošila je 100.000 dolara na kloniranje svog psa

Nakon što je njezin pas Samantha uginuo 2017. godine, Barbra je priznala da je odlučila klonirati ga. Znanstveni postupak rezultirao je time da je pjevačica dobila dva nova ljubimca, Miss Violet i Miss Scarlett. Odluka se nije svidjela aktivistima za prava životinja i PETA se pobunila.

Foto: profimedia

"Svi želimo da naši voljeni psi žive vječno, ali kloniranje to ne postiže - umjesto toga stvara se novi i drugačiji pas sa samo fizičkim karakteristikama originala", rekli su.

Svi su je tjerali na operaciju nosa

Barbra je otkrila koliko su je uvrede na račun njenog nosa pogodile. Unatoč dugoj i uspješnoj karijeri, umjetnica se prisjetila kako je još uvijek povrijeđena. Ipak, Barbra nikada nije operirala nos. U svojoj knjizi objašnjava tu odluku, navodeći da je brinula o boli i troškovima. Osim toga, bojala se da kirurg zapravo ne bi uspio postići željeni rezultat. Također je postojala šansa da bi operacija mogla utjecati na njezin glas, a to je bilo nešto što sigurno nije željela.

Foto: Profimedia

"Uokvirena fotografija Barbre Streisand visjela je u njegovoj sobi na Cambridgeu te ju je držao na zidu spavaće sobe u Buckinghamskoj palači nakon što je završio fakultet", piše Anderson. Naime, kad je Charles boravio u Los Angelesu, dok je služio kao časnik u Kraljevskoj mornarici, 26-godišnjak je tada zatražio susret sa Streisand na snimanju nastavka "Funny Girl". Par je razgovarao 15 minuta i popili su kavu tijekom sastanka, a Barbra je rekla da je bila vrlo "nervozna" u njegovoj prisutnosti.

Flertala s kraljem Charlesom III.

Barbra je otkrila da je kralj Charles III potpuno bio zaljubljen u nju. Smatrala ga je vrlo šarmantnim i opisala trenutak kada joj je poslao cvijeće. Bila je iznenađena kad je saznala da je kralj bio njen obožavatelj i imali su "flertujući" odnos. Na kraju, od te simpatije nije bilo ništa, ali bilo je potencijala za ljubav, prenosi Mirror.

Foto: Profimedia

Andersen tvrdi da je Charles napisao u svom mornaričkom dnevniku da je "stvarno želio ostati i upoznati je", ali se ona morala vratiti snimanju "Funny Lady". Princ je kasnije napisao: "Još uvijek tvrdim da ima odličan seksepil." U svojoj knjizi iz 2018., "Games of Crowns", autor je naveo da je osoba od povjerenja princeze Diane, Elsa Bowke, rekla da se Charles toliko zbližio s američkom zvijezdom da se princeza tada "ne bi iznenadila da su imali aferu".

