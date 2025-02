Ovako danas izgleda sin Naomi Watts: Nosi haljine i živi život po svojim pravilima

Naomi Watts (56) poznata je australsko-britanska glumica koja je tijekom svoje karijere ostvarila niz uspješnih filmskih projekata i osvojila srca publike diljem svijeta. No, u privatnom životu često je bila predmet rasprava, posebice kada je riječ o odgoju njezine djece. Sa svojim bivšim partnerom, glumcem Lievom Schreiberom, Naomi ima dvoje djece, starijeg sina Alexandera (poznatog i kao Sasha) i mlađeg sina Samuela Kaija, koji se identificira kao djevojka i preferira da ga se oslovljava ženskim zamjenicama.

Dodjela nagrada Critics Choice Awards 2025. održana je u Los Angelesu, a među brojnim slavnim uzvanicima našla se i Naomi Watts. Iako se u posljednje vrijeme ne pojavljuje često u filmovima, ne propušta značajne društvene događaje. Na crvenom tepihu pridružio joj se njezin stariji sin Alexander, koji se odlučio za klasično odijelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, dok javnost nije pridavala previše pažnje njegovom izgledu, mnogi su počeli raspravljati o tome što bi njegov mlađi brat, Kai, odabrao za ovakvu prigodu. Kai, koji sada ima 16 godina, često privlači pažnju zbog svog osebujnog modnog izričaja.

Foto: Profimedia

Rođen kao dječak pod imenom Samuel Kai Schreiber, tijekom godina je sve više eksperimentirao s izgledom i izražavao sklonost prema nošenju odjeće tradicionalno povezane sa ženama, poput haljina i suknji te redovito koristi kozmetiku. Iako nije poznato je li Kai medicinski promijenio spol, on se javno identificira kao djevojka i koristi ženske zamjenice. Njegovi roditelji uvijek su mu pružali podršku, omogućujući mu slobodu izražavanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njezin drugi sin potpuna je suprotnost

Godine 2022., Kai je javno istupio kao transrodna osoba i od tada preferira korištenje ženskih zamjenica. Naomi Watts i Liev Schreiber nastavili su ga podržavati, a Kai se sve češće pojavljuje u javnosti s majkom, uključujući i prestižne modne događaje poput Dior pre-fall revije u travnju 2024. godine u Brooklynu. Trenutno pohađa privatnu školu u New Yorku i zanima se za glumu, balet i akrobaciju. Naomi često ističe da u potpunosti podržava svog sina u njegovim izborima i željama, ali zbog toga joj mnogi zamjeraju. Kritičari tvrde da mu nije postavila dovoljno jasne granice te da mu dopušta previše slobode. S druge strane, mnogi smatraju da je Kaiin primjer važan za prihvaćanje i vidljivost transrodnih osoba u društvu.

S druge strane, Alexander živi potpuno drugačijim životom. Pohađa školu The Mountain School u Vermontu, gdje učenici osim obrazovanja sudjeluju i u radu na farmi. Za razliku od Kaija, on izbjegava privlačenje pažnje medija.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Naomi i Liev upoznali su se 2005. godine na dobrotvornom balu u New Yorku. Godine 2007. dobili su prvog sina, Alexandera, a godinu dana kasnije i Samuela Kaija. Iako su godinama planirali vjenčanje, do toga nikada nije došlo, a 2016. objavili su da prekidaju. No, unatoč prekidu, ostali su bliski i zajedno odgajaju djecu. Naomi Watts je još 2012. godine u jednom intervjuu izjavila kako ne planira imati više djece, ali da bi razmislila o tome kada bi mogla biti sigurna da će roditi djevojčicu. Ove njezine riječi danas neki povezuju s načinom na koji odgaja Kaija, smatrajući da ga vidi kao kćer koju nikada nije imala. No, glumica uporno naglašava da obožava oba svoja djeteta te da ih podržava u svim njihovim odlukama.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Trump potpisao odredbu kojom transordnim osobama zabranu je da se natječu protiv žena

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa