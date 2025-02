Katarina Ostojić o svojim najtežim danima: 'Kroz sve sam prolazila sama'

Iako se na prvi pogled čini da sve poznate zvijezde žive bezbrižno i uživaju u idiličnom životu, stvarnost je ipak drugačija. Uz pritiske sa svih strana, dok grade uspješne karijere, mnoge zvijezde suočavaju se s izazovima vezanim uz mentalno zdravlje – koji su nažalost i danas još uvijek tabu tema. Pjevačica Katarina Kaya Ostojić (41), koja je samohrana majka Nikoline (22) iz prethodnog braka s Nikolom Dragojlovićem, kroz svoju karijeru prošla je kroz brojna iskušenja. Iza sebe ima četiri braka, a u rujnu prošle godine uplovila je u bračnu luku s Milošem Čujovićem. Poznata po svojoj dugogodišnjoj glazbenoj karijeri i besprijekornom izgledu, Kaya je otvoreno progovorila o mentalnom zdravlju i podijelila s nama detalje iz razdoblja kada joj je bilo najteže u životu.

Govorili ste o tome kako ste prošli kroz težak period i potražili pomoć psihijatra. Koji su to trenutci u vašem životu koji su vas natjerali da potražite pomoć?

Bilo je puno trenutaka u kojima sam imala potrebu obratiti se nekom stručnom licu, nekom kome će moj "problem" biti smiješan, jer svakom je svoja muka najveća, čak i kada ona to objektivno nije, ali nažalost, to nisam učinila svaki put kada sam osjetila potrebu za tim. Pomoć sam potražila tek onda kada me nije bilo na estradnoj sceni, kada sam se povukla s nje, kada nisam radila svoj posao, čak i kada nisam živjela u svojoj zemlji, a bila sam prisutna medijski, protiv svoje volje. Razni neistiniti članci, pretjerani naslovi koji nemaju veze s istinom i sa mnom osobno, doveli su do toga da sam počela osjećati izvjesnu dozu anksioznosti, u tom trenutku potpuno nesvjesna i nemoćna da se lažima oduprem i obranim se. Tada sam odlučila angažirati odvjetnika, tužiti sve medijske kuće koje su o meni kontinuirano iznosile laži, a da se ja osobno, obratim psihijatru. Učinkoviti su bili razgovori s njim, i nakon svega, mogu dati savjet svakoj mladoj osobi koja prolazi ili trpi bilo kakvu nepravdu, koja je bolesna ili se bori s nekim gubitkom, da se obrati stručnom licu koji će joj pomoći. Iako svi imamo roditelje i prijatelje, smatram da u takvim slučajevima, važnu ulogu igraju osobe koje nisu privatno, emocionalno ni subjektivno povezane s vama. Mentalna higijena u 21. vijeku neophodna je svakom čovjeku.

Foto: M. M./ATAImages/PIXSELL Za ovu priliku, pjevačica je odabrala izazovnu crnu kreaciju koja je sve ostavila bez daha.

Koliko dugo ste razmišljali o odlasku psihijatru?

Nisam dugo. Onog trenutka kada sam osvijestila da mi je neophodan, informirala sam se i pronašla najboljeg. Zakazala sam seansu, a sve ostalo je povijest.

Rekli ste da ste se tijekom jednog perioda života povukli s estrade. Kakav je to bio period za vas i kako ste se tada osjećali?

Ja sam tijekom svoje, sada već 20- godišnje karijere, pravila više manjih pauza. Razlozi su bili brojni… Od toga da sam se željela posvetiti kćeri, njenom odrastanju, školovanju…, pa do toga da sam jedan period života živjela u Belgiji, pa u Francuskoj… Mnoge stvari su me odvraćale od svog primarnog zanimanja i talenta koji mi je Bogom dan. Boljele su me i razne nepravde u tom estradnom svijetu, muškom svijetu. Ja nikada nisam imala "leđa" i neku vrstu zaštite. Kroz sve sam prolazila apsolutno sama, a ženi, posebno samohranoj majci, nije lako plivati u tim vodama.

Kada ste se povukli iz javnog života, kako ste se nosili s negativnim komentarima i pričama koje nisu bile istinite? Je li bilo trenutaka kada ste pomislili da se nikada nećete vratiti na scenu?

Podnijela sam 13 kaznenih prijava, neke sam kasnije povukla jer su se pojedini mediji ispričali, povukli negativne tekstove o meni i sada imamo savršenu suradnju. Neke sam dobila na sudu, a s pojedinima se i dalje sudim. U etapama sam imala razmišljanja tog tipa, da se više neću baviti estradom i da se neću vraćati na scenu, ali bih iznova susretala ljude koji su me uvjeravali da je to moj život i da je to put kojim moram nastaviti koračati. Svjesna sam da je moj talent dar od Boga, i na neki način, moja misija je da uveseljavam narod, širim dobru energiju pjesmom i to ću nastaviti raditi.

Foto: Marija Mladjen/ATAImages/PIXSELL Godine 2014. udala se za DJ-a Vita Lucentea, no nakon pet godina su se razveli.

Mnoge žene, a posebno poznate zvijezde, često se suočavaju sa stereotipima vezanim za izgled. Rekli ste da vam je ljepota otežavala put u karijeri. Na koji način? Možete li nam otkriti na koje prepreke ste nailazili?

To je točno, ali to se ne odnosi nužno na estradu iliti javni posao. Svaka lijepa žena, makar ona radila u banci, mora dokazivati da ona nije samo lijepa, već je i pametna, školovana i kvalificirana za to radno mjesto. Meni su mnoga vrata zbog ugodne vanjštine, namjerno neću reći ljepote jer je ona u očima promatrača, bila otvorena. Osjetila sam mnoge benefite zbog toga, neću biti lažno skromna, ali ipak, na kraju dana, morala sam se i truditi, dokazivati… Ja sam glazbeno obrazovana, govorim savršeno četiri strana jezika, iza sebe imam zavidnu karijeru… Nisam samo tek neka "lijepa pjevačica".

Kako ste se uspjeli oporaviti i ponovo se posvetiti svojoj karijeri? Što vam je najviše pomoglo?

Pošto sam tvrdoglava i uporna i poprilično me pokreće inat koji je došao na red nakon što sam stala na noge psihički, čvrsto sam odlučila "pokupiti ostatke sebe" i od njih stvoriti bolju i napredniju verziju sebe, što bi se reklo "novi model Katarine Ostojić". Tada sam donijela neke nove odluke kojih se pridržavam i dandanas, i naravno, u tim trenucima se valjda cijeli svemir pobrine da sve krene onako kako poželiš.

Kako gledate na mentalno zdravlje danas? Mislite li da se otvoreno govori o psihološkim problemima ili je još uvijek tabu tema?

Nažalost, još uvijek je tabu tema! Ljudi misle da ste ludi ako idete kod psihijatra, psihologa ili na psihoterapiju. A to su predrasude, kao i sve drugo. Zapravo, zdravi ljudi idu kod psihijatra, jer su ih ludi doveli do toga (smijeh). Voljela bih da svi ljudi osvijeste važnost njegovanja mentalne higijene, pa da, kao što odlaze napraviti botoks i hijaluron, ili kod zubara, isto tako posvete vrijeme zdravlju svoje psihe. Sve bi bilo puno ljepše i lakše.

Istaknuli ste da vam je suprug Miloš Čujović najveća podrška. Kako vam je on pomogao u tim trenucima?

Nažalost nisam ga imala u tim trenucima, ali mislim da se sve događa onda kada treba i da ništa nije slučajno. Miloš i ja se poznajemo 17 godina, ali su nam se putevi razišli i nismo imali kontakt svih ovih godina. Bog mi ga je poslao prošle godine u ožujku i naš slučajni susret, sve je promijenio. Uskoro ćemo slaviti godišnjicu naših zaruka, u rujnu i braka, i s ove točke gledišta mogu vam reći da uz pravog muškarca ni jedan problem nije nerješiv! Ako pronađete srodnu dušu, kao što sam je pronašla ja, osobu koja diše i živi za vas, vama ne preostaje ništa drugo nego da uživate u toj ljubavi i kažete "Hvala ti Bože!"

