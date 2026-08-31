Prijeti opasnost, kemikalije su došle do Mrežnice: 'Postavljena je brana, nema kupanja!'

Požar koji je u ponedjeljak progutao pogone tvrtke Nova chem u Karlovcu lokaliziran je, no grad se i dan kasnije suočava s posljedicama. Dok se na požarištu još uvijek osjeća neugodan miris, građani su upozoreni da drže prozore zatvorenima, a na snazi je i zabrana kupanja u Mrežnici i Korani.

U razgovoru za RTL Danas, gradonačelnik Damir Mandić iznio je nove informacije o okolnostima katastrofe i mjerama koje se poduzimaju.

Službeni očevid, koji će provesti policija i vještaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", trebao bi započeti sutra oko podneva, kada vatra bude u potpunosti ugašena. Tek tada znat će se točan uzrok požara i procijeniti ogromna materijalna šteta.

"Ono što je činjenica, prijava o samom požaru je došla prema iskazu naših vatrogasaca, dosta kasno. Portir od susjedne tvrtke javio je vatrogascima i onda su oni krenuli na intervenciju", pojasnio je gradonačelnik, dodajući kako je zbog kašnjenja u dojavi gašenje bilo znatno otežano. Požar je krenuo u maloj obiteljskoj tvrtki sa sedam zaposlenih, kojima će, kako kaže Mandić, "biti jako teško sve ovo proživjeti".

Kvaliteta zraka pod nadzorom, građanima upućen apel

Iako je požar lokaliziran, gust i neugodan miris i dalje se širi dijelovima grada, što izaziva zabrinutost građana. Gradonačelnik Mandić potvrdio je da su ekipe Zavoda za javno zdravstvo odmah ujutro izašle na teren.

"Oni su odradili određena testiranja, ono preliminarno. Naravno da se osjeti taj neugodan miris, ali što se tiče samog zraka kao takvog, nije sporno", kazao je Mandić. Unatoč preliminarnim rezultatima, na snazi ostaje preporuka izdana iz opreza. "Sugerirali smo našim sugrađanima, pogotovo onima koji su blizu samog požarišta, da ne otvaraju prozore i ne koriste klima-uređaje", naglasio je.

Najveća opasnost trenutno prijeti od onečišćenja rijeka. Voda korištena za gašenje požara, pomiješana s kemikalijama, slila se u oborinske kanale i dospjela u rijeku Mrežnicu. Kako bi se spriječilo daljnje širenje zagađenja, Hrvatske vode hitno su postavile plutajuće brane.

Uzeti su uzorci vode

"Jedan dio vode sa samog požarišta proslijedio se do Mrežnice. Već je stavljena brana", potvrdio je Mandić. Angažirana je i ovlaštena tvrtka koja će pokupiti i zbrinuti onečišćenje s površine rijeke. Zbog svega navedenog, na snazi je izvanredna mjera.

"Našim sugrađanima jednostavno smo naložili i zabranili kupanje od ove lokacije do ušća Korane u Kupu. Razlozi su preventivni", objasnio je gradonačelnik. Uzeti su uzorci vode, a zabrana će ostati na snazi dok analize ne pokažu da je voda sigurna za kupače.

Dok Karlovčani čekaju rezultate analiza zraka i vode, kao i početak službene istrage, ostaje neizvjesnost oko dugoročnih posljedica ovog industrijskog požara. Puni razmjeri štete, kako materijalne tako i ekološke, bit će poznati tek u danima koji dolaze.